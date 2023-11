El Poli El Ejido necesita una urgente victoria

No está siendo una temporada fácil para el Poli El Ejido, que se encuentra en una momento cada vez más crítica. En puestos de descenso y sin conocer todavía la victoria, los celestes afrontan este domingo al mediodía una nueva visita a tierras malagueñas. Los del Poniente se ven las caras con otro equipo de la zona alta de la tabla como es el Atlético Malagueño, que marca los puestos de play off. Y lo hacen con el claro objetivo de conseguir el ansiado primer triunfo con el que comenzar a revertir la delicada situación y abandonar la zona roja de la clasificación.

Si la pasada semana los ejidenses dieron la sorpresa ante el líder Juventud de Torremolinos al lograr rescatar un punto, los celestes esta vez quieren que los tres puntos viajen a Santo Domingo. La misión de nuevo no será sencilla, viéndose con el filial malaguista que llega a la cita después de asaltar La Victoria ante el Real Jaén, rival directo de los blanquiazules en la lucha por el play off. Pero el conjunto dirigido por José Heredia es consciente de lo muy peligroso que sería continuar sin conocer la victoria en este grupo IX de Tercera RFEF.

Además, la crisis económica que está atravesando el Poli El Ejido sigue cobrándose nuevas víctimas en forma de jugadores que abandonan el equipo. Si ya en Torremolinos el pichichi celeste Manu Sarmiento había dejado el plantel, esta misma semana se le han unido el meta Valentín, el centrocampista Tomás Cruz, el extremo Paquito y el delantero Pedro Dango. Nuevas bajas que vislumbran la más que delicada situación en la que se encuentra el club presidido por Alejandro Bouza. Por su parte, por lesión no estarán ante el filial malaguista Toni Badía, Mario Mendes, Iván Ferrer y Jesús Beas.

A pesar de todos los obstáculos que está teniendo este curso el conjunto ejidense, su técnico José Heredia 'Pumuki' no quiere darse por rendido. "Solo sabemos ir a ganar un partido, tenemos orgullo, carácter y en Torremolinos pudimos ganar", señaló el entrenador granadino en la previa del encuentro en la que también tuvo palabras hacia sus futbolistas y los seguidores celestes. "A los jugadores no les puedo reprochar nada ni a la afición, todo lo contrario, palabras de agradecimiento a ellos porque están a muerte con el equipo y esperamos pronto salir de estos puestos en los que no nos merecemos estar ahí", llegó a manifestar.