El Poli El Ejido sigue sin salir de su crisis

No es ningún secreto que el Poli El Ejido pasa por una de sus mayores crisis, tanto deportiva como extradeportiva, de los últimos. Sin haber cobrado todavía sus futbolistas y cuerpo técnico, entre otros trabajadores, durante la presente temporada el conjunto celeste este pasado domingo volvió a caer en puestos después de empatar en su visita al Rincón y que el Huétor Tájar venciera al Torredonjimeno. Una nueva semana más que el equipo dirigido por José Heredia continúa sin conocer la victoria.

De esta manera, los ejidenses, antepenúltimos con ocho puntos en su casillero disputadas ya las once primeras jornadas, tan solo han podido mantenerse fuera de los puestos de descenso durante dos jornadas desde que entraran por primera vez esta temporada en la zona roja. Una situación que hace aún más mella en el delicado momento que atraviesa la entidad celeste con Alejandro Bouza, cuyo puesto está cada vez más entredicho, como presidente.

Cuesta recordar la última ocasión en la que los del Poniente lograron llevarse los tres puntos, paro lo que hay que remontarse al pasado curso cuando a las órdenes de David Cabello todavía militaban en Segunda RFEF. Desde el 7 de mayo el conjunto ejidense no conoce la victoria en partido oficial, si bien en Santo Domingo no lo hace desde el mes de marzo cuando superó al Xerez Deportivo. Aquel día, el Poli El Ejido logró superar al Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para seguir creyendo en el milagro de una permanencia que no acabó llegando.

Más de seis meses han pasado desde entonces y la situación que atraviesa la entidad celeste es cada vez más delicada, lo que ha provocado un profundo desencanto de su afición con la actual gestión que esta llevando al Poli El Ejido a vivir sus peores momentos que comienzan a recordar a los años más duros que en su fecha sufrió el fútbol ejidense.