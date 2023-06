Las salidas antes que las entradas

A falta de confirmación oficial por parte del club, el Almería comenzará en unas dos semanas con las pruebas médicas y los primeros entrenamientos y, salvo entradas o salidas antes de esa fecha, Vicente Moreno se encontrará con 31 efectivos, contando a Samu Costa y Ramazani ―se incorporarán más tarde tras su presencia en el Europeo sub-21― y Milovanovic ―terminó la temporada con ficha del filial―, y quitando de la ecuación a Fuoli ―no renovará―. La cifra es tal alta contando a los ocho jugadores que tienen que regresar tras cesión, que se hubiese ido a nueve de no ser por el ascenso del Alavés.

Como quiera que no es una cantidad de jugadores ideal para comenzar la pretemporada, la dirección deportiva está obligada a aligerar el número con salidas, sobre todo, de esos jugadores que han estado a préstamo y de los cuales no continuará ninguno salvo sorpresa mayúscula; Appiah y, sobre todo, Guedes son los que más papeletas tienen para convencer a Vicente Moreno durante el estío.

Las salidas prioritarias, por motivos deportivos y no económicos, son las de Mendes y Sousa. El lateral cumple contrato en 2026, por lo que cobra mucha fuerza la opción de marcharse en calidad de cedido para pulir sus condiciones defensivas y tácticas. El delantero renovó hasta 2024, antojándose difícil que el Almería pueda sacar rédito económico de un traspaso al quedarle un año de contrato, más allá de ahorrarse su ficha, siendo el objetivo llegar a un acuerdo para su rescisión negociando el finiquito. Eguaras, con contrato hasta 2024, también está en la rampa de salida, dependiendo el resto de marchas de las ofertas que lleguen (el club espera sacar taja económica de futbolistas como Akieme o Ramazani), estando claro que con la actual dirección deportiva, que no cierra la puerta a nadie, no hay ninguno imprescindible.