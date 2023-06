Gran Oro y Premio Plata en los Premios Cinve 2023 para vinos de Lauricius

El productor almeriense Carlos Fernández Romero estaba que no cabía en sí de alegría. Dos de sus mejores vinos resultados premiados en el Certamen Cinve 2023, uno de los más importantes de los que se celebran en España.

Bodega Lauricius, pequeña, humilde, pero de una calidad extraordinaria, presentó un crianza 12 meses de 2021 y un blanco 2022. Ambos vinos elaborados de forma artesanal, convertidos en la referencia de una comarca vinícola como es la de la parte almeriense de Sierra Nevada. En el certamen compitieron con las mejores marcas actuales a nivel internacional y sorprendieron a los jueces de la organización.

El crianza se hizo con el Gran Oro en la categoría de vinos tranquilos, un éxito para la bodega almeriense, que se codeó con productores muy prestigiosos de Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha o alguno internacional, como un australiano, mientras que el blanco se hizo con el Premio Plata, un escalafón menor, pero también de gran importancia, sobre todo por lo que significa que los dos vinos almerienses hayan sido galardonados en el certamen celebrado en Cáceres y cuya entrega de trofeos se realizó hace unos días en un hotel de Madrid.

Hasta allí se desplazó Carlos Fernández, todavía sorprendido muy gratamente por el éxito logrado. “Llevo doce años con la bodega y es la primera vez que logro un Gran Oro, tuve que leer muchas veces el acta del resultado porque no me lo podía creer”, decía el abrucenero en su visita a Diario de Almería que explicaba la importancia de lo conseguido con un ejemplo: “Yo produzco en torno a las 1.500 botellas y estoy a punto de vender todas las que comercializo, una vez que se ha hecho público que he ganado el Gran Oro”.

El éxito está basado en muchos factores, desde las variedades que trabaja hasta el entorno idílico de Abrucena. “Las uvas Cabernet y Savignon con las que yo trabajo, no las tiene nadie. Además, mis cultivos están sobre unos terrenos arcillosos que le viene muy bien al desarrollo del árbol. Tengo un amigo que sabe mucho de vinos y dice que están totalmente enamorado de los que produce”, se ríe mientras comenta la anécdota tan sabrosa al paladar.

La bodega es la vida de Carlos Fernández, maltrecho tras un accidente que no le impide dar todos los días el callo. Se trata de una empresa pequeña, de carácter personal, que genera unos pocos puestos de trabajo en época de vendimia. Gracias a su esfuerzo y constancia produce entre quince y veinte mil botellas. “Y no quiero producir más porque no estoy dispuesto a que se queden unos palés sin vender y no se aproveche un vino de tanta calidad”, indica. Cuatro hectáreas que dan mucho de sí: “Mis viñas tienen en torno a 40 años. Comencé haciéndolo para consumo interno, para mi familia y mis amigos. Pero hubo una cosecha hace doce años que me salió tan buena que me decidí a comercializar y ya empecé con la bodega”.

¿Y dónde está el secreto de un bien gastronómico tan preciado como este vino Lauricius? Carlos lo tiene muy claro. “Es que te guste tu trabajo, que estés enamorado de él. Mientras trabajo, disfruto, de verdad. Y luego está la recompensa de un vaso de vino con tus amigos, que es el mejor momento del día”, dice orgulloso.

Con varios premios ya en su vitrinas, como los Mezquita, el productor almeriense llevó su crianza 12 meses 2021 y su blanco 2022 a los Premios Cinve, con ilusión pero sin mayores expectativas. “Siempre he obtenido buenas calificaciones y he cosechado varios trofeos, pero no me esperaba esto. Aspiraba a un Oro, quizás. ¡Pero cuando vi que se trataba de un Gran Oro!”, todavía se emociona al recordarlo: “Los propios organizadores me dijeron que les daba mucha alegría que una bodega tan humilde lograra este prestigioso premio, puesto que se demuestra así que no sólo se premia a las marcas más conocidas”.

Y aunque el Premio Plata no lo recibió con la misma alegría, también está ya en las vitrinas de su bodega de Abrucena. “Quizás me lo esperaba también como un Oro, pero estoy muy satisfecho con un Gran Oro y con un Plata. En un concurso tan importante como éste, creo que estas calificaciones demuestran la calidad de las cosechas”, apostilla.

Aunque sus caldos son ya conocidos en buena parte de la geografía nacional e incluso internacional, estos premios van a incrementar su venta, lo que obliga a Carlos a no desfallecer en su labor productiva. “La verdad es que los clientes quedan muy satisfechos cuando los prueban. Es un vino que gusta mucho cuando se prueba en diferentes establecimientos hosteleros de Almería que lo sirven. Además, también los envío a Madrid, Barcelona... e incluso tengo un grupo de fieles ciudadanos de Alemania que lo probaron estando en Almería y todos los años me piden una cantidad importante”, finaliza el productor abrucenero, que también tiene otros cultivos en sus tierras, como las cerezas, que sirven para complementar a una cosecha tan fructífera como la uva.

Con la agradable sensación de la recompensa por el trabajo bien hecho, Carlos Fernández mira ya al futuro, a los próximos premios en los que competir y la próxima campaña en la que trabajar.