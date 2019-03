Serón, capital provincial del Orgullo Rural durante los días 6 y 7 de abril

El alcalde de Serón ha hecho hincapié en la importancia de luchar contra la despoblación rural , una temática que también se abordará en las jornadas, además de apuntar que se expondrán numerosos casos de éxito de empresarios del interior, no solamente del sector de la agricultura.

"No podemos vivir más tiempo de espaldas al campo. Vivimos en una zona con agricultura de secano, que no gasta agua, que produce alimentos sanos con certificación ecológica y con valores sociales interiorizados"

El evento pretende transmitir el significado de vivir de y en un pueblo , por ser fuente de alimento y de las principales materias primas para el funcionamiento de la sociedad global. Así lo ha explicado Aránega : “No podemos vivir más tiempo de espaldas al campo. Vivimos en una zona con agricultura de secano, que no gasta agua, que produce alimentos sanos con certificación ecológica y con valores sociales interiorizados”.

“El mundo rural no es sólo una postal, necesita tecnología”

Cristóbal Aránega ha sido rotundo en la presentación de las jornadas. Recordó al consumidor alemán que quiere ser respetuoso con su entorno, que puede hacerlo no solo plantando un árbol, sino a través de los productos que come, para lo que abogó por aquellos producidos en los territorios del interior. “El mundo rural no es solo una postal, necesita tecnología para que los jóvenes se queden a trabajar, además de maquinaria moderna y transferencia de conocimiento; tampoco es un museo vivo, evoluciona porque nuestros alimentos mitigan el cambio climático y luchan contra la erosión y la desertización”.

Por su parte, Ramón Gil recordó que Almería posee 55.000 hectáreas de almendro, de las que 53.500 son de secano, en régimen de semiabandono, por lo que se requieren inversiones para dinamizar los municipios que cuentan con este cultivo. También abogó por no quedarse solamente en la producción, sino que hay que buscar "el valor añadido" para ganar en "diferenciación" con productos artesanales.