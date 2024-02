Tractorada en Los Vélez: "Si Europa quiere ser más sostenible, no vamos a pagarle la fiesta"

La secretaria general de UPA, Paqui Iglesias, ha atendido a los medios de comunicación durante la tractorada que este lunes 19 de febrero está recorriendo toda la A92N por la Comarca de Los Vélez. Son varias horas ya de manifestación por una de las zonas de la provincia almeriense más afectadas por la sequía, que ha sabido adaptar su modelo agrario a esta situación.

"Llevamos haciendo desde hace mucho tiempo una agricultura muy sostenible. Este territorio tiene más del 50% de superficie en ecológico. Como es un territorio tan árido, necesitamos realizar unos barbechos. No usamos recursos hídricos, es todo en secano", asegura Paqui Iglesias, que destaca que son ya más de dos décadas trabajando con esta filosofía: "Este territorio cumple desde hace muchos años y las nuevas normativas vemos que no son adecuadas para este territorio agronómica y técnicamente. Es irrisorio lo que cobramos de PAC, pero es que además hemos hecho nuestros deberes desde hace más de 20 años porque si los agricultores no trabajan en ecológico, no pueden hacerlo aquí".

Un buen ejemplo, es lo que ocurre con los almendros. "Los almendros hay que labrarlos, si no no lo haces, se secan. No se trata de una labranza agresiva, sino por lo menos de romper la cubierta superficial para evitar la evaporación del agua. Hay que adaptar los ecoesquemas al territorio" y tratar otra problemática grave, que se está reivindicando este lunes: "Tenemos que mirar que los acuerdos con los países terceros afectan no sólo al sector hortofrutícola, sino también a los frutos secos".

"Esto no funciona porque no hay suficientes inspecciones, porque hemos tenido negacionistas de la ley de la cadena, porque tenemos gente que prefiere que entre almendra de EEUU y luego la venden como española. Además, han hecho superexplotaciones en la zona de Extremadura y Portugal de almendros que dan unos 3.000 kilos por hectárea, mientras que aquí con 400 kilos por hectárea de almendra cáscara, vamos servidos. Somos ecológicos, ahora no se paga la calidad", indicaba la secretaria general de UPA que terminaba ante los medios de comunicación lanzando un severo mensaje a Europa: "Si quiere ser más sostenible, ésa fiesta no la vamos a pagar nosotros. Somos los primeros invitados y estamos interesados en que salga bien, pero esto no es una transición ecológica justa".