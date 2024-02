Tractorada en Los Vélez: "No nos han dado soluciones al tema de la sequía"

La tercera semana del mes de febrero arranca con tractorada, de forma bastante similar a las anteriores. En este caso, este lunes el epicentro está puesto en la Comarca de Los Vélez, una de las zonas de Almería que más están padeciendo la sequía y que, por ende, tiene un tipo de agricultura de secano de altísimo valor, que necesita ayuda para seguir subsistiendo.

A las 9:00 arrancó la movilización, que se extenderá a lo largo de toda la mañana por los distintos municipios de la comarca. "Todas las reivindicaciones que estamos planteando son importantísimas para el sector y para su futuro, puesto que los productos que cultivamos son fundamentales para la alimentación de este país. Estamos en una zona muy afectada por la sequía, a la que todavía no nos han dado soluciones. Hay que ahondar mucho más en la ley de la cadena y en el acuerdo con terceros países. Hasta que no nos respondan a todas las reivindicaciones que tenemos, no vamos a parar", aseguraba Antonio Montero, secretario de organización de COAG.