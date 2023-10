David Bisbal "se olvida" de Chenoa en el documental estrenado en Movistar Plus+

Desde este martes está disponible en Movistar Plus+ el documental Bisbal, que recorre la carrera del cantante almeriense con motivo del concierto que ofreció en el Power Horse por sus 20 años en la música. Durante 107 minutos se alternan imágenes de archivo (algunas inéditas) con otras de su actuación del 19 de noviembre. "Con el mar y el desierto de Almería de fondo, David echa la vista atrás y recuerda quién es y de dónde viene", resume Movistar Plus.

En tan solo unas horas el documental se ha colocado como uno de los contenidos más vistos de Movistar Plus+, según la web de la plataforma. El artista almeriense despierta mucho interés, y más teniendo en cuenta que no suele hablar sobre su vida privada, como sí que lo ha hecho en este caso. Sin embargo, muchas de las críticas publicadas por los medios de comunicación coinciden en señalar la total ausencia de referencias a Chenoa a lo largo de las casi dos horas que dura.

Juan Sanguino, periodista de El País, titula así su crítica del documental: "Cuando Bisbal se cansó de ser Bisbal: así es el documental en el que ni se nombra a Chenoa". En él habla de cómo "el chaval eléctrico se ha convertido en un hombre introspectivo" y del hermetismo que ha tenido siempre con respecto a la ruptura con la cantante mallorquina en 2005. "Chenoa, aquella que no debe ser nombrada, es una nota al pie en el documental de Movistar Plus+. Su nombre no se escucha ni una vez y el asunto, que tarda 66 minutos en aparecer, se despacha en 100 segundos. La gimnasia verbal es asombrosa: no es que él no hable del asunto, es que incluso los entrevistados recurren a términos como “Esa chica”, “Una persona” o “Lo del chándal” para evitar las palabras Chenoa o ruptura", dice Sanguino en su artículo.

Algo similar ocurre en la crítica de Berto Molina para El Confidencial. La titula "Por fin David se abre personalmente (aunque su excesiva prudencia juegue en contra)". En ella dice que Bisbal "ha perdido la oportunidad de oro de destaparse completamente y llamar a las cosas por su nombre, aprovechando que con este documental todo está de su lado y juega en casa. Más allá del morbo o la expectación que puede despertar la relación que tuvo con Chenoa, ni siquiera nombrarla y dedicar apenas unos segundos en boca de otros a su mediática historia de amor, deja al descubierto inseguridades y de alguna forma, no afrontar una realidad que vivió y con la que también fue feliz. Suya es la decisión de obviar este episodio, también respetable, pero en este ejercicio de honestidad el puzzle queda incompleto".

Pero más allá de la ausencia de referencias a Chenoa —en algunas publicaciones dicen que la cantante está molesta, pero aún no ha hecho declaraciones sobre el documental— en lo que coinciden todas las críticas sobre el documental es que es una película que apasionará a los fans de David Bisbal pero que, quizás, deje algo fríos a quienes no han seguido su carrera.

Durante algo más de una hora y media hay diferentes momentos familiares, como una comida con su mujer y sus hijos, o reflexiones sobre cómo vive la enfermedad de su padre (tiene Alzheimer). Pero el documental se centra sobre todo en su faceta profesional y en cómo logró la fama gracias a Operación Triunfo y lo que le pesó, en un principio, la etiqueta de "triunfito". "En esa mirada hacia atrás, David rememora su paso por OT, pero también la hostilidad con la que una industrial musical en crisis le recibe y su lucha, no solo por mantenerse, sino por ganar credibilidad dentro de ella", destacan en la reseña de Movistar Plus+.

En definitiva, Bisbal es una película documental imprescindible para conocer mejor la figura del artista almeriense más internacional de todos los tiempos. Es, como dice El Español en su crítica, "el mayor ejercicio de desnudez personal y profesional de un artista que no se cegó por la fama", aunque para algunos se haya quedado algo corto.