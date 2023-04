No hay quien no asegura no referirse a los árbitros, pero no hay quien cumpla esa promesa. El colectivo arbitral, harto de la constante polémica, ha realizado un vídeo denunciando las hostilidades que sufren, pero no va más allá. Le ha faltado al gremio arbitral amenazar con una huelga que ponga patas arriba el fútbol y, por consecuencia, parte de la economía nacional. También le falta enfrentarse a ese colegio que quita parte del sueldo a los trencillas, que en las categorías más bajas se juegan el tipo por dos duros. Parte de la cuantía arbitral se la queda el pez gordo que anda en su sillón cada domingo y que es uno de sus verdaderos enemigos, dejándoles solos con el silbato y no protegiéndoles ni vigilando a la pequeña parte formada por los chulos que no aplican el mismo criterio con un juvenil residente en el centro que con ese delincuente maleducado alentado desde la grada por tipos que no diferencian el haber del a ver (inexplicable que la única condición para votar el próximo mes sea haber cumplida la mayoría de edad...).

Cansan esos maleducados y también quienes amparados bajo un usuario sin identificar echan pestes en redes sociales sobre esa denuncia arbitral del acoso recibido, alentando a la violencia porque domingo sí y domingo también roban a su equipo. No hay equipo que no se vea perjudicado por el colectivo arbitral. Sí, es cierto, todos se ven perjudicados. Pero también beneficiados. Todos. Cuando el error del colegiado beneficia, nadie se queja. La tertulia de bar ha llegado a los clubes, que no se cortan en montar vídeos y escribir publicaciones sobre los errores que han sufrido en la presente temporada (se echa en falta que cuenten los aciertos, así como las veces en las que su equipo ha sido beneficiado). Esta parte del circo ya cansa y no se ve una solución que no sea una educación y reflexión crítica desde las etapas más infantiles, algo imposible visto que quienes gobiernan forma parte de otro circo aún más aberrante.