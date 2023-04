Carta abierta a Gustavo Cruz

No es sencillo encontrar un jugador, sea de la edad y categoría que sea, que haya anotado 55 goles en la pasada temporada y 25 en la actual, todavía con varias jornadas por delante. Quizás sea más difícil encontrar un jugador con esas cifras en su primera temporada. Tú lo has conseguido en uno de los equipos infantiles del Eda, uno de esos nuevos clubes que han surgido tanto en la capital como en la provincia almeriense en los últimos años. Admiro tu capacidad para adaptarte a cualquier deporte, pero también tu sociabilidad y ese saber disfrutar dentro del césped. Aunque ese querer divertirse es uno de los aspectos que busca cualquier futbolista, también tienes que tener ambición y saber que juegas para ti y para un club, en el que lo importante es el escudo.

Detesto que alguien se refiera a un equipo como "el del Miguel o Juan" y no en el del club. Detesto también a ese cadete que lo sube el juvenil y no quiere volver con el último si ha jugado "apenas diez minutos", como si todo se midiese con la cantidad y no con calidad; en la época de tu padre, por cierto, el jugador no era tan desagradecido. De ahí que celebre que tu esfuerzo sea el mismo con tu equipo habitual como con cualquier otro del club que te necesite para una jornada en concreto. Como también admiro tu sociabilidad, busca el equilibrio necesario entre jugar con tus amigos y hacerlo al máximo nivel que puedas, sin perder nunca la humildad que te caracteriza a ti y a tu familia. Porque es clave jugar sin presión y duda que eso pueda disfrutarlo a alguien que tiene a su familiar de turno subiendo a los estados de sus redes sociales el número de goles que ha materializado ese fin de semana su vástago. No tienes esa presión del jugador cuyo padre quiere ir adquiriendo protagonismo en el club en forma de directivo, entrenador u otra figura para tomar algo de poder y tener más visibilidad con esos que dicen ser ojeadores. Por eso, disfruta y crece.