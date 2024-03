La prensa deportiva, muy dada a entronizar al héroe de turno antes de apearlo de la cima a donde ha encumbrado, se ha agarrado con fuerza y le ha sacado mucho partido al Guinness World Record de la Liga para defenestrar al técnico de la UDA. Uno desayuna leyendo que está sentenciado y que su cese es inmediato. Al día siguiente, se asegura que se lleva mal con el vestuario y al tercer desayuno conoce el nombre del próximo inquilino del banquillo rojiblanco, después de repasar toda una sarta de noticias falsas en internet de webs de medio pelo. Garitano debió de presentar su dimisión irrevocable hace semanas, para no deteriorar la imagen del club y la suya propia, y renunciar al cargo y sus emolumentos, según la opinión de algunos y no diré muchos porque no existen estadística. En su defecto está el Flautista de Hamelín, figura siniestra que ha vuelto a salir a escena y ha creado toda una comitiva de seguidores y seguidistas. Garitano ya renunció a una temporada de contrato cuando el Eibar descendió en la 2014/2015, aunque el club eibarrés mantuvo su plaza por el descenso administrativo del Elche. Los armeros completaron una primera vuelta espléndida, con 27 puntos, y se desinflaron en la segunda, con tan solo 8 puntos de dos triunfos y dos empates. El equipo armero alcanzó la Primera tras dos ascensos consecutivos bajo la dirección del técnico deriotarra. Pero nadie le recordó las 15 derrotas cosechadas en 19 jornadas y miró al Libro de los Récords. Sergio González fue cesado en el Cádiz después de superar al uruguayo Víctor Espárrago y convertirse en el técnico cadista con más partidos en Primera. El vizcaíno ha recibido el despido de Turki Al Sheikh y ha evitado, si acaso, el sonrojo de ser el único entrenador de Primera que encadena 20 jornadas sin ganar.