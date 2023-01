E L otro día, mientras trabajaba sobre una página dedicada al fútbol nacional, me sorprendí a mí mismo editando una noticia referida a la Kings League, una competición de la que, aunque seguramente no todos los lectores de este artículo, sí una gran mayoría habrán escuchado (mucho) hablar y conocerán. Se trata del torneo de fútbol-7 indoor ideado por Gerard Piqué e Ibai Llanos y que cuenta con varios streamers famosos y exfutbolistas, ya sea 'presidiendo' los clubes de la liga o jugando. El Kun Agüero es el mejor ejemplo, aunque hay muchos más. Su principal característica diferenciadora es que se emite en directo vía Twitch, una plataforma que nació en gran medida para retransmitir partidas de videojuegos y que se ha convertido en todo un gigante en poco tiempo, estando a la vanguardia de los 'nuevos medios' no convencionales que arrasan entre los jóvenes. Repito que habrá gente a la que esto le suene a chino, pero ya son los menos, y ese justamente es un síntoma del éxito del asunto, que sin duda es una cosa seria y puede contribuir a pegar un bocado importante al papá fútbol. Obviamente, vendrán más torneos análogos, y todas las 'movidas' que se les puedan ocurrir a gente talentosa como Piqué y que, así lo creo, pueden robarle clientela a manos llenas a la futbolería.

Y no estaba editando esa noticia, ojo, porque nadie me lo pidiera. La escogí yo consciente y libremente de entre los muchos teletipos que hablaban de la Primera División o el fútbol internacional. Otro síntoma de éxito de esta 'nueva cosa rara' de la Kings League, sin duda, pues yo soy de los que (todavía) reniego de que 'deportes' como los e-sports vayan a ser olímpicos. Me pareció interesante que la fase final de la competición se fuese a jugar nada menos que en el Camp Nou, y las cifras de espectadores potenciales que se manejan. Piqué dejó el fútbol con nocturnidad y a la 'francesa' precisamente por historias como esta. Ahora su liga se juega los domingos por la tarde. Competencia directa a Tebas. Por mucho que Shakira le endiñe como le endiña, si algo no parece el catalán es tonto del todo.