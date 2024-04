Un triste desenlace

No son tiempos fáciles los que está teniendo que afrontar el CD UMA Antequera, que este pasado fin de semana recibió al representante almeriense en la categoría de plata del fútbol sala nacional como es El Ejido Futsal. Después de llevar dos meses teniendo que deambular por diferentes instalaciones deportivas de la provincia malagueña para ejercitarse al no permitírsele usar su lugar habitual de entrenamientos como era el Pabellón de la Universidad de Málaga y arrastrar diversos impagos su plantel, esta pasada semana se daba a conocer el fin de la relación entre el organismo universitario y el club después de tres décadas de unión entre ambos, obligando a los malagueños a cambiar su denominación y su sede. Una noticia que sin duda supone un duro golpe para uno de los clubes señeros del fútbol sala español por su idiosincrasia y referencia dentro del deporte universitario. Único equipo que militando en la categoría de plata ha sido capaz del conquistar la Copa del Rey, hasta cuatro ascensos a la máxima categoría y un sin fin de campeonatos universitarios de Andalucía, España e incluso Europa son algunos de los hitos logrados por el conjunto malagueño a lo largo de sus historia y que no parecen haber sido motivo suficiente para seguir manteniendo los lazos de unión que tanto resultado habían dado de aquí para atrás. Todo ello mientras el equipo dirigido por Tete, el alumno aventajado de Moli, continúa manteniéndose como uno de los que se encuentra luchando por el ascenso a la élite de fútbol sala español, sobreponiéndose a los múltiples obstáculos que han ido apareciendo por el camino. Aunque no tratándose de un club almeriense, este periodista no puede sentir cierta pena por esta situación, y en especial por haber pasado por las aulas de la Universidad de Málaga durante su formación académica. Este no es el final que el equipo malagueño merecía a su larga vinculación con el organismo universitario. El divorcio que los amantes de este deporte nunca hubieran deseado que llegase. Tiempos de cambios, pero para muchos en nuestro recuerdo continuará estando el CD UMA Antequera.