"Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, y tú ¿qué harás? No quiero decirte nada. Yo...¡temblar! ¿Qué deseo, qué no deseo, por el río y por la mar? Cuatro pájaros sin rumbo en el alto chopo están" (Canciones para terminar, 1921-1924, Federico García Lorca) El agua es un elemento imprescindible para la vida en todos y cada uno de sus ámbitos. Agua dulce y agua salada. Naturaleza, pesca, agricultura y ganadería. Nuestros alimentos. Agua para beber y regar. Sin agua no hay higiene ni salud posibles. En Almería lo sabemos muy bien. Por eso desde tiempo inmemorial aquí se hacen maravillas con cada gota de agua. Durante siglos se han ideado métodos para buscarla, conservarla y emplearla optimizando tan preciado recurso. Son vitales las campañas de reforestación. El éxito de la agricultura almeriense, entre sus múltiples factores, tiene mucho que ver con la investigación y desarrollo de tecnología para usar racionalmente un elemento tan preciado como el agua. En la brutal crisis de civilización que vivimos, la democracia es el objetivo que destruir. Finiquitar el estado de derecho. Imponer el estado totalitario que controle y regule la vida pública y privada. Coerción en todos los ámbitos de la vida. Sin equilibrio alguno, manipular los elementos imprescindibles para la existencia. Naturaleza, alimentación, agua y energía. Reflexionemos sobre lo que sucede en España con la gestión de nuestros recursos naturales, el respeto a la naturaleza y las utilidades del trabajo de los españoles ¿Qué han hecho y hacen los responsables públicos? La industria política autonómica les ha servido como herramienta para acabar, por ejemplo, con el Plan Hidrológico Nacional y los trasvases. En la administración general ¿qué resultados hay desde 1978 hasta hoy? Ruina. Todo sometido a las ambiciones de la grey política. En la película Exodus (Ridley Scott, 2014) rodada en Fuerteventura y Almeria, el faraón Seti I (John Turturro) dice a Moisés (Christian Bale) "Es una de las ironías más deprimentes que los hombres que ansían el poder, están más capacitados para acceder a él que para ejercitarlo". Hay que reformar y regenerar nuestra democracia. Respetar nuestra Nación es ser solidarios y emplear bien nuestros recursos. La fuente del poder es nuestra responsabilidad ciudadana.