Almería se llama sinergía

Este Diario publicó el miércoles que El Ayuntamiento de El Ejido está trabajando en proyectos turísticos para conectar recursos existentes como la agricultura, la gastronomía y el patrimonio cultural. Unos "proyectos basados en la creación de sinergias entre el sector primario y el turístico". Ahora se llama sinergia a la colaboración entre distintos sectores con intereses comunes, pero esto que se plantea el consistorio ejidense los franceses lo vienen practicando desde los años cincuenta: las tiendas y las ferias gastronómicas promocionan los productos locales, los restaurantes utilizan preferentemente esos productos y los hoteles recomiendan a sus huéspedes esos restaurantes, tiendas y ferias. Incluso hay restaurantes que se recomiendan unos a otros, me ha pasado varias veces. Un resultado comprobable es que Francia tiene unos ingresos por turismo superiores a los de España, a pesar de que sus precios de hoteles, restaurantes, etc., son bastante superiores a los nuestros. En 2007 dieron otro paso: crearon una marca para distinguir los restaurantes que cocinan preferentemente con productos locales. Ese distintivo se otorga con rigor y se revisa con frecuencia. Aquí perdimos la oportunidad de hacer algo similar aprovechando la capitalidad gastronómica 2019. Solo se atendieron, como siempre, a fastos publicitarios, visitas fugaces de personajes mediáticos y periodistas de segunda fila. Se presentó una propuesta concreta en las reuniones de 2018 pero faltó interés, tanto en las autoridades como en unos actores principales, los restauradores. Los buenos ya lo hacen desde siempre y son conocidos por todos los aficionados y por las guías gastronómicas importantes. Pero son muy pocos, y el grueso del pelotón sigue comprando los productos más baratos, mayormente congelados y muchos prefabricados: platos, tapas, salsas, cremas, etcétera.

Además de productores y restaurantes, el comercio es fundamental: si no hay productos locales estrella en los mercados ciudadanos (ya he comentado aquí con frecuencia esa falta), los cocineros tienen dificultades para aprovisionarse y el personal no los conoce y no los pide. A ver si con la fuerza del sector agrícola de El Ejido (y de la provincia en general) consiguen unir las tres patas del sector. Por lo menos ahora alguien lo va a intentar.