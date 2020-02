Los alumnos desmotivados carecen de apetencias de superación personal, reproducen conductas del entorno más inmediato, están apegados a su terreno, no sienten curiosidad por el más allá de su realidad, ni del por qué de las cosas si esto le supone esfuerzo. Son cómodos, tienden al mínimo trabajo, se evaden de la realidad a través de la ficción del videojuego, móvil o televisión, se conforman con los placeres básicos, y si quieren acceder a un estado superior de rango social lo hacen imitando la superficialidad, lujo y ostentación, buscando más el derecho que la obligación y disciplina personal. Presentan un mayor sentimiento de rechazo a todo lo diferente. A muchos de ellos les gusta la acción, y en general no son tan sensibles a la cultura como los alumnos motivados. En bastantes casos se da la circunstancia que carecen de una excesiva facilidad para acceder a estímulos culturales, y suele no existir una adecuada política cultural en su entorno, o ninguna. No proceden únicamente de medios económicos deprimidos, es universal su distribución, pero sí se concentran con mayor frecuencia en los medios más desfavorecidos culturalmente. Piensan que el estudio no es necesario, además éste no está contemplando en sus aspiraciones. Existen otras causas que inciden en la desmotivación escolar, como las debidas a una inadaptación social. También las relacionadas con el propio sistema educativo, al no aplicar medidas académicas con la debida eficacia sobre la raíz del desinterés por el estudio. Al aplicarse una inadecuada metodología, se convierten mentes brillantes en adversarios del aprendizaje escolar. La falta de entendimiento con estos alumnos, al no comprender sus problemas y aspiraciones, hace que se pierdan posibles buenos estudiantes y sean truncadas sus carreras profesionales. La educación social recibida es el elemento que perpetúa la desmotivación en muchos medios sociales, siendo difícil, si no existe algún tipo de sensibilización de la Administración, poder cambiar la actual situación. Debido a todo esto, se produce fundamentalmente esta carencia escolar entre las clases socialmente más desfavorecidas, aunque tengan satisfechas sus necesidades vitales. El alumno desmotivado quiere pertenecer a su clan, a su familia, a su entorno. Perpetúa costumbres, modos y hábitos de vida, siendo sólo movido por la necesidad. Si sus necesidades básicas están cubiertas, aderezadas por un toque placentero consumista, no aspira a nada más en su existencia.