Aque premio creativo

Creo que en múltiples certámenes, no solo literarios, debería existir una sección específica para la originalidad y la creatividad. Se entiende por originalidad "aquella cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas o novedosas, y que las distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios o las obras derivadas".

Por su parte, la creatividad emana de la fantasía y la imaginación, liberándose de la conformidad y de lo convencional, para llenar los vacíos que la mente lógica no es capaz de llenar, de pensamientos e ideas más allá de la realidad, trayendo el futuro cada día. Eso sí, no debemos nunca desestimar u olvidar el vocablo "innovación", altamente arraigado a los anteriores, que básicamente significa "cambio que introduce novedades". Se refiere, pues, a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Deben saber que, desde hace años, se ha intentado aproximar esta palabra, de una forma casi dependiente, presa e inseparable, al ámbito tecnológico y/o empresarial. Les aclararé que ese nexo, para nada, es exclusivo. En el sector cultural existe una "sinapsis" descomunal e indiscutible, solo que, inexplicablemente, está pasando muy desapercibida, desvalorada y silenciada; ni qué decir desde el sector político. Pregúntense por qué no se muestra explícitamente este término junto con el de "Cultura". ¡Premio! Para que una sociedad avance de verdad en términos culturales, debe exprimir al máximo todo su potencial. Para ello, tiene que mostrar, demostrar y ahondar explícitamente esta área. No dejo de ver, por ejemplo, certámenes de todo tipo (no todos, claro) en los que se expresan estos tres conceptos como simples indicadores o herramientas genéricas de evaluación para fines selectivos. Allá por 1993, año de estreno de la tan esperada "Parque Jurásico", recibí mi primer reconocimiento literario a través de un concurso promovido por la Junta de Andalucía en los colegios. En ese concurso, fui finalista expresamente por "la creatividad"; palabra que no he vuelto a escuchar ni leer de forma clara, directa, categorizada y específica; solo como un glorioso y extraño comodín, utilizado más bien como excusa barata y secundaria que como factor decisivo en eventos. Les animo a reflexionar acerca de la importancia de mirar de verdad al futuro (y a la evolución en sí), y eso se ejerce "promocionando" directamente este punto.