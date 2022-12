El estudio Aladino 2019 sobre alimentación y desarrollo infantil en España es preocupante: el 23,3 % de la población infantil tiene sobrepeso y el 17,3 obesidad. En 2004, cuando se celebró en Almería un congreso de la SANCYD, las cifras ya eran malas y en quince años han aumentado casi un 40 %. Las causas son conocidas y el excesivo consumo de azúcar es de las más evidentes. Algunos gobiernos han subido los impuestos a ciertas bebidas y alimentos, en vista de que otras medidas consensuadas con la industria alimentaria han sido inútiles. El Gobierno español subió en 2021 el IVA, del 10 al 21 %, a bebidas azucaradas o edulcoradas (que no llevan azúcar, pero mantienen la tendencia al gusto por lo muy dulce, y el peligro se mantiene). Esta subida ha conseguido en un año que baje un 13 % (11 litros) el consumo de esas bebidas en los hogares de bajo nivel económico; y si además tienen hijos menores (donde hay más obesidad), la bajada ha sido de 25 litros. Está demostrado que el azúcar tiene buena parte de culpa de la obesidad infantil. Así que la subida del impuesto no ha sido por afán recaudatorio, como dicen algunos interesados, sino una medida adecuada, aunque no suficiente; también son "amigos" de la obesidad los alimentos ultraprocesados o los aperitivos con mucha sal y grasa, como las patatas fritas de bolsa. Y resulta que el menor consumo de bebidas azucaradas ha traído de rebote una bajada del 10 % en la compra de patatas fritas y otros aperitivos fritos y salados. Tocar el bolsillo sigue siendo una forma eficaz de "educar". Veremos qué otras medidas se van tomando, porque de esta sobre las bebidas dulces sólo lleva un año. En Francia lo están haciendo desde 2012, y no sólo sobre estas bebidas, también sobre zumos azucarados y bebidas dietéticas, con resultados bastante positivos.

Y hablando de las dietéticas y de la industria: Danone ha sacado otra variante más de su conocida marca Activia, llamada "Barriga sana", con indicaciones destacadas de alta en fibra, probióticos, calcio y cloruros. Bueno, pues tiene prácticamente las mismas cantidades que el Activia "normal", pero cuesta un 50% más caro. Además, la misma cantidad de calcio y cloruros se consiguen con un yogur natural, o con 2 aceitunas, o con 40 g de nueces… ¡Qué difícil es competir con la inversión en publicidad de las multinacionales de la alimentación!