Marco Masiero, del bar Sottovoce (Bérgamo, Italia) ha ganado la competición internacional Tío Pepe Challenge con el cóctel "El Beso de la flaca". Los cócteles con vinos de Jerez están de moda. En realidad, los vinos jerezanos lo han estado desde que Shakespeare los elogió por medio de Falstaff. Aclaremos que, tanto en el pasado como ahora, la moda no ha alcanzado a su país de origen. Los principales consumidores son EEUU, Holanda, Inglaterra y Alemania. España sigue siendo el cuarto cliente de Jerez, y eso gracias al consumo en la propia zona de producción y en pequeños núcleos como los grandes restaurantes. Ejemplo: en Londres abrieron doce "sherry bar" en 2005 y en Madrid abrieron los tres primeros en 2016.

La receta del cóctel de Masiero: 60 ml de Fino Tío Pepe, 50 ml de blanco chardonnay infusionado con albaricoque, 17'5 ml de tónica y 2 golpes de bitter de naranja. Si lo quiere probar se las tendrá que apañar usted mismo; no creo que se lo hagan en los bares cocteleros que empiezan a proliferar en Almería, porque la inmensa mayoría solo saben elaborar mezclas con jarabes y esencias industriales. No exagero, hace poco pedí un dry martini en un local reciente, bien decorado, con oferta coctelera y parafernalia…y no me lo pudieron hacer porque no tenían vermut seco. En otro elegante bar se me ocurrió pedir un "bloody mary" y lo hicieron con el tomate rallado para las tostadas. Por cierto, existe una variante de este cóctel, hecho con fino jerezano en vez de vodka: el "bloody sherry". Es más suave y agradable. Vean recetas de cócteles con jerez en la web del Consejo Regulador Jerez-Xèrês-Sherry o, mejor aun, en la de la bodega Lustau. Aunque yo los prefiero a pelo. Hay jereces para acompañar toda una comida, del aperitivo al postre. Amontillado con el consomé, palo cortado con el atún, oloroso con las carnes… Prueben, por ejemplo los maridajes que hacen en Aponiente, en El Faro del Puerto o en la nueva estrella jerezana LU Cocina y Alma. Para el aperitivo, hay varias opciones: un oloroso seco media hora antes de comer o un par de copas de fino/manzanilla. Exagerando un poco, reza el viejo dicho jerezano: "a las doce una copa de oloroso; a la una doce copas de fino.