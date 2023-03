"Siempre, es una palabra que no está permitida a los hombres" Este es uno de los pensamientos que nos regala Jorge Luís Borges (Buenos Aires, Argentina, 24/08/1899-Ginebra, Suiza, 14/06/1986) También nos dice "El tiempo es el mejor antologista, o el único, tal vez". Escritor, poeta y ensayista. Una de las figuras más fascinantes de la literatura argentina, de la hispanidad y del debate de las culturas mundiales. Decía "Los poetas, como los ciegos, pueden ver en la oscuridad". 'A fondo' fue el programa de entrevistas que presentó y dirigió Joaquín Soler Serrano entre 1976 y 1981. Una joya, en el mejor sentido de la palabra. Tanto en los archivos de RTVE como en YouTube, podemos ver los programas. Hay dos magnificas entrevistas a Borges. La primera en 1976 y la segunda en 1980, cuando le entregaron el Premio Cervantes. Queridos lectores, pienso que es vital que conozcamos que el asedio a nuestra democracia, no se puede comprender sin estudiar lo que sucede en Iberoamérica. Especialmente desde 1989. Por descontado, para remediarlo, hay que conocer que es el peronismo. El peronismo no es un partido político. Es un sistema para apoderarse del poder indefinidamente. Desde 2004 la influencia mutua del peronismo kirchnerista y Ferraz-70 no ha hecho otra cosa que aumentar. Un factor determinante para el incremento de dicha influencia fue la irrupción del partido castrochavista morado. Nada unidos ni unidas pero hacen todo el daño que pueden. Véase el último viaje de la ministra de igual-da a Argentina, en noviembre pasado. Borges explicaba con toda claridad que es el peronismo " Los peronistas no son ni buenos ni malos; son incorregibles". El periodista argentino Maximiliano Tomas escribía en La Nación (02/09/2020) sobre Borges: "Fueron verdaderamente pocas las pasiones ideológicas que mantuvo sin revisar. Una de ellas fue el pacifismo. La otra, un inconmovible antiperonismo". El Minotauro de Moncloa fomenta "las dos Españas". Cristina F. de Kirchner fomenta la Argentina dividida por "la grieta". Ambos coinciden en apoderarse del poder judicial y empobrecer a los ciudadanos con corrupción, inflación y terror fiscal. Hacen leyes liberticidas. Fulminan la educación. Dice Borges "Las dictaduras fomentan la opresión. Las dictaduras fomentan el servilismo. Las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez".