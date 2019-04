CUIDADO CON LAS ENCUESTAS

En las elecciones andaluzas del 2 de diciembre el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó varias encuestas en las que señalaba que el PSOE obtendría una mayoría de votos muy ventajosa frente a sus competidores. A la vista de los datos aportados el PP, Ciudadanos y Podemos se mostraron muy críticos con el CIS acusando a su director de ser un manipulador. Supongo que las reiteradas acusaciones que soportó el responsable del CIS respondían a que los tres partidos mencionados pensaban que con exponer públicamente que el PSOE era un ganador indiscutible, José Félix Tenazos estaba haciendo un gran favor al partido socialista, lo cual es muy discutible. Las reacciones del electorado no tienen que ser forzosamente favorables a quien aparece como un ganador innegable según el resultado de una encuesta. Si observamos el resultado obtenido por el PSOE en las elecciones andaluzas, el comportamiento de los electores, y la composición del gobierno tras el recuento de votos, podemos sacar tres conclusiones. La primera que, efectivamente, el PSOE obtuvo el mayor número (1.009.243) con una ventaja considerable con respecto al PP que fue el siguiente (749.275). La segunda que la abstención fue la más alta desde 1990 con un 41,3%, siendo mayoritaria en los distritos que tradicionalmente habían votado por el partido socialista. Y la tercera que a pesar de haber sido el PSOE el partido más votado, no consiguió formar gobierno en Andalucía.

Cabe preguntarse si entre los que se abstuvieron ese día, no habría muchos antiguos votantes del PSOE que se quedaron en casa confiados en que la victoria de los socialistas estaba garantizada según pronosticaba la encuesta del CIS. Bajo este punto de vista, que no es nada disparatado, flaco favor le hicieron las encuestas del CIS al PSOE en aquella jornada. Hoy no sólo las del CIS sino la mayoría de las encuestas dan por seguro que el PSOE será el partido más votado en las elecciones generales del próximo día 28, puede que así sea pero eso no garantiza que obtenga los votos suficientes para formar gobierno. Quedarse en casa confiando que, según dicen las encuestas, el PSOE gana por goleada, puede abocar a un gobierno formado por el tripartito de la Plaza de Colón. La abstención puede producir efectos no deseados y en este caso podría provocar un posible encuentro de Pablo Casado, Albert Ribera y Santiago Abascal brindando con champán en la casa de Bertín Osborne por el triunfo de la derecha.