U NA de las acusaciones que le hace la derecha a Pedro Sánchez es de ser un mentiroso. Acusar a un político de mentiroso cuando cambia de parecer, sin analizar las razones que han motivado el cambio, es una simpleza. La gestión política ofrece dificultades que exigen un comportamiento que, a veces, no concuerda con lo previsto y hay que cambiar el rumbo. Lo que cuenta es valorar los efectos que produce el cambio para ver si ha merecido la pena. Uno de los cambios más radicales que se han llevado a cabo, fue cuando Felipe González apostó por la permanencia de España en la OTAN. Su ingreso en la alianza en 1982, gobernando UCD, produjo un fuerte rechazo por parte del PSOE con el célebre lema “OTAN no, bases fuera”. Felipe González se comprometió, si llegaba al gobierno, a convocar un referéndum apoyando la salida de la alianza. Una vez en el gobierno, se convocó el referéndum, pero cambiaron las tornas y Felipe González pidió el voto a favor de que España siguiera en la OTAN. Probablemente no se equivocó ya que fue un primer paso para sacar a España del aislamiento que sufrió en la dictadura, y para su posterior incorporación a la CE. A Pedro Sánchez se le acusa de haber mentido cuando formó gobierno con Podemos, después de haber dicho que no dormiría si tuviese que pactar con Pablo Iglesias. Supongo que muchos votantes socialistas, que no simpatizaban con Iglesias, compartieron las palabras de Sánchez, pero las cosas se le pusieron difíciles para poder gobernar. No hay que olvidar que Pedro Sánchez hizo un primer intento ofreciendo un pacto de gobierno a Albert Ribera que fue rechazado y hubo que repetir elecciones. El PSOE volvió a ganarlas y la opción que se le presentaba era: pactar con Pablo Iglesias o volver a repetir elecciones. Supongo también, que muchos votantes socialistas, dadas las circunstancias, preferían el pacto con Podemos, aunque produjera insomnio, antes que volver a convocar elecciones cuyo resultado era imprevisible. Si hacemos cuentas, la decisión de Pedro Sánchez, no fue desacertada para una mayoría de votantes del PSOE, puesto que le siguen apoyando. Valoran a un gobierno que ha superado circunstancias tan adversas como una pandemia y una guerra, una legislatura que ha conseguido aprobar todos los presupuestos generales del estado y leyes tan importantes como la ley de reforma laboral, un generoso incremento de las pensiones y una presencia destacada de España en Europa. Entre otras cosas.