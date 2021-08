Canción del verano (iii)

Se nos va agosto como se van los jazmines, con un soplo de aire. Así se marcharon también junio y julio y, en breve, con el mes de septiembre daremos el adiós al verano, otro más en pandemia aunque para algunos dementes como si no existiera la Covid a la vista de las cuantiosas y desmadradas aglomeraciones nocturnas de inconscientes.

Con el final de agosto llegan a su término también estas columnas entregadas a la Canción del Verano. Todas las que lo fueron han tenido aquí su espacio, o al menos se ha intentado. Ellos, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el 'Dúo Dinámico', supieron ver el 'Final del verano', canción lacrimógena y utilizada en el último capítulo de 'Verano Azul' con la consiguiente rasgadura de corazones dada la conjunción de sentimientos tiernos entre la serie de TVE y la balada de amor imposible.

Sería ingrato no mencionar a algunos, no caben todos, de quienes nos acompañaron en el camino de la adolescencia al mundo adulto: 'Mecano', 'Miguel Ríos', 'Adamo', 'Rocío Dúrcal', 'Hombres G', 'Los Bravos', 'El Último de la fila', 'Loquillo', 'Ramoncín', 'Rocío Jurado', 'Ana Belén', 'Vainica doble', 'Los Canarios', 'Nacha pop', 'Camilo Sesto', 'Joaquín Sabina', 'Karina', 'Orquesta Mondragón', 'Rafael', 'Barón Rojo', 'Luz Casal', y así de seguido. Y como a buen seguro faltará aquí su cantante o grupo preferido, haga el favor de ponerlo usted mismo porque si no, no terminamos la lista.

De vuelta a la canción del verano, a uno le queda la sensación de que ninguna de ellas fue la canción de 'mi' verano, a lo mejor a usted le sucede lo mismo. A veces, en ocasiones, quién sabe por qué, una música, una simple melodía se convierte en 'la canción' evocadora de un instante, de un atardecer o amanecer, de un amor fugaz, del sonido de las olas o de un torrente, de una promesa, de un perfume, de un beso, de un adiós, o de 'No me pises que llevo chanclas', versión 'Las alpargatas de Sánchez', cuya letrilla preparan los 'Mojinos Escozíos'.

En nada, las televisiones reincidirán en mostrarnos las 'operaciones regreso', largas ristras de vehículos con marcha como de caracoles en dirección al hogar, bendito hogar, porque como en casa en ningún sitio. Atrás quedaron el mar y la montaña, el apartamento o el hotel o el camping o la caravana, e incluso para quienes no hayan tenido vacaciones de verano, volveremos a la misma canción de siempre comenzando por la factura de la luz.