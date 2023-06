El 7 de julio, San Fermín (Pamplona, Navarra, siglo III d.C.-Amiens, Francia, 290 d.C.) día central de los Sanfermines, fiesta grande de Pamplona desde 1590. Las celebraciones datan de 1186, y era el 10 de octubre cuando se celebraba la llegada de una reliquia del Santo a la capital del Reino de Navarra. La ciudad done nació la reina Toda Aznárez (890-965) una de las grandes estrategas políticas de la historia de España. Decisiva para el transcurrir de la Reconquista; el proyecto político que define y articula la Edad Media en nuestro país. Volviendo al presente. A consecuencia de los resultados de los comicios de mayo, el Minotauro de Moncloa anunció presto la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. ¡Chupinazo lanzado! con clara inspiración peronista. ¡Que estrategia tan novedosa y refrescante! De la misma familia que las maniobras para infundir miedo en la población con plagas, o manipulando sentimientos básicos de la naturaleza humana. La tiranía y el totalitarismo, su hermano mayor desarrollado en el siglo XX, tienen infinito apego por la ingeniería social. Por eso detestan y destruyen el conocimiento, pensamiento y la sociedad cívica. Roban la ciudadanía e imponen la esclavitud. Lo importante es, aunque se pierdan las elecciones, no perder el poder de impedir que otros puedan gobernar. Esta es la laberíntica encerrona en la que nos encontramos por obra, omisión de la democracia, y desgracia de la grey política española. No olvidemos que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Iberoamérica, para comprender lo que pasa en España. Y miren ustedes por dónde; la campaña electoral arranca el 7 de julio. Estará precedida por los encierros de las negociaciones, pactos, dimes, diretes y propagandas; para la constitución de los gobiernos de ayuntamientos y autonomías. Es menos peligroso correr delante de los Raso de Portillo, Miuras o Vitorinos. Los toros bravos tienen nobleza, valor y dignidad. En general, el comportamiento de la grey política me lleva a recordar el significado de la palabra hipocresía: “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan” (RAE) Si algo teme la endogámica y privilegiada grey política es que los ciudadanos seamos conscientes de nuestra libertad. Que tengamos presente y ejerzamos nuestra responsabilidad política. Temen a la historia.