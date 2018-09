Diferentes tratamientos

N O es la primera vez que defiendo el acatamiento a las leyes y a las decisiones judiciales aunque no estemos de acuerdo con su contenido. Si el Tribunal Supremo archiva la causa del líder del PP, respondiendo al informe de la Fiscalía que no ve indicios de delito por prevaricación y cohecho suficientes para investigar a Pablo Casado por las inusuales circunstancias de su máster, santa palabra. Pablo Casado es declarado inocente y punto. Otra cosa es que haya que retractarse de todo lo que se ha escrito y dicho sobre el asunto y pedir perdón. Lo que ha señalado la Fiscalía es que Pablo Casado no ha cometido delito por los hechos acaecidos, pero en ningún caso ha negado la existencia de tales hechos. A Pablo Casado le convalidaron 18 asignaturas de las 22 que tiene la licenciatura de derecho. No puso los pies en la facultad ni se presentó a los exámenes y obtuvo notas de sobresaliente. Del máster que adquirió de la universidad Rey Juan Carlos lo único que se sabe es que mostró a la prensa cuatro cuadernillos sin levantar las tapas. Aunque no haya indicio de delito, obviamente no es comparable el garbeo que se tuviera que dar el presidente del PP, cualquiera sabe por dónde, para obtener ambas titulaciones, con el esfuerzo que se requiere a un alumno cualquiera para los mismos fines. Eso nadie lo puede negar. Dicho esto, nada que objetar a sus seguidores incondicionales que aplauden con énfasis su habilidad para engrosar su currículo sin someterse a los procedimientos establecidos y salir de rositas, pero también hay que reconocer que haya personas que consideran una mala práctica de la universidad no tratar a todos los alumnos con el mismos rasero y que, con absoluta libertad, denuncien los casos de compañeros que se benefician de semejante proceder. Cuando Pablo Casado le dice al presidente de la Comisión Europea Jean Claude Junker que "España es un desastre" yo creo que se pasa de la raya y no comparto en absoluto su opinión, pero todo es mejorable y no estaría de más que se produjeran algunos cambios en nuestro Ordenamiento Jurídico para eliminar diferencias entre los españoles. Entre otros, sería bueno acabar con la situación de aforados de la que gozan algunos y que ha dado lugar, precisamente, a que la causa de Pablo Casado sea archivada por el Tribunal Supremo mientras que las compañeras que se encuentran en idéntica situación puedan ser investigadas y condenadas por un tribunal ordinario.