No es lo mismo que distancia social. Aunque esta última se emplee con intención de referirse a aquella. La impropiedad de los términos y de las expresiones tiene motivos distintos. Uno, tal vez de los más disculpables, es el debido a las erratas, de las que se valen los malévolos duendes de la equivocación, aunque a veces acierten con el error. En otros casos, hacen de las suyas los lapsus, que amparan equivocaciones debidas al olvido o por turbaciones que desconcentran el entendimiento. Cuando no se trata de operaciones más o menos inconscientes o reflejas en las que lo reservado, vaya a saberse por qué razones, decide salir a la palestra de manera inesperada. Y en situaciones excepcionales, cuando todo se altera y la inquietud y la confusión desconciertan, el diccionario no iba a quedar a salvo. Por eso se habla de la mil veces nombrada e incierta "desescalada", del tercer grado del "desconfinamiento" y de esa nueva posmodernidad de la nueva normalidad -disculpada sea la reiteración-. No solo por un barbarismo lingüístico, sino asimismo por la creación nominal de nuevos marcos sociales en los que, más que nueva, la normalidad resulta alterada.

Así las cosas, con la distancia social puede referirse tanto el respeto del trato como la división de las clases sociales, entre cuyos miembros generalmente se dan relaciones de subordinación o servidumbre, salvo la excepción del desclasamiento que, aun así, señala llamativamente a quien lo manifiesta, precisamente por su clase social de procedencia. La distancia física, en cambio, es una medida profiláctica, preventiva, que se extrema en situaciones de contagio como el que infecta en estos momentos al mundo. Aunque también física -aire, que corra el aire- era la distancia que algunos valedores de la moral, si es que a eso llegan las calenturas del deseo, instaban a mantener en las ocasiones que invitaban a agarrarse. No se debe confundir, por ello, prevención con represión; si bien, verdad es que una cosa pueda llevar a la otra y ya veremos qué pasa "cuando esto pase" -otro sintagma acuñado en tiempos de pandemia-. De momento, agotadas las diarias entregas de la series de televisión, comenzarán a gravarse nuevos capítulos en los que se impondrá la distancia física. Y el ingenio de los guionistas tendrá que valérselas para que las íntimas cercanías de las tramas amorosas, con guiños a la audiencia, acaso queden en el sólo anunciado deleite de la insinuación.