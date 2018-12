El hecho principal a la vista del resultado de las elecciones andaluzas ha sido, sin ninguna duda, la pérdida del gobierno del PSOE, después de 36 años en el poder. Pero hay también algunos efectos secundarios que atañen a la derecha que merece la pena tenerlos en cuenta. El más relevante es la pérdida de la hegemonía. El PP que aglutinaba en su seno a toda la derecha, ha visto una merma muy significativa de sus votantes tradicionales que han optado, algunos por apoyar a Ciudadanos y otros, supongo que una mayoría, se han decidido por VOX. Hasta que no se configure el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no me atrevo a pronosticar un desenlace, pero todo apunta a que, por encima de cualquier interés, el objetivo común era desbancar al PSOE y los tres partidos que hoy componen la derecha tendrán que sumar sus votos para tal fin. A partir de aquí, el futuro de la derecha dividida emprende un nuevo rumbo. Lo más inmediato es la disputa que está sobre la mesa, entre PP y Ciudadanos, que ambos se consideran con derecho a ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si nos referimos al porvenir de cada uno de los tres partidos, no será tan halagüeño como ellos quisieran. Ciudadanos ya está en la encrucijada frente a sus socios liberales europeos en cuanto se preste a pactar con la extrema derecha que representa VOX. Las desavenencias dentro del partido no han tardado en aparecer desde el momento que Albert Ribera está dispuesto a pactar con VOX, y su fichaje para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, manifiesta que de ninguna manera puede haber acuerdos con dicho partido. Allá se las apañen. Si nos detenemos en la nueva situación del PP, de momento han perdido más de 300.000 votos y siete escaños en estas elecciones andaluzas que lógicamente son un pronóstico de cara al futuro. Pronto vendrán otras elecciones y los populares sufrirán un declive en todas las instituciones que será proporcional al incremento que experimenten los partidos con los que establezcan el pacto en Andalucía. Y con respecto a los ultraderechistas de VOX, dudo mucho que consigan cualquiera de los objetivos que persiguen con un fervor patriótico. El más importante es acabar con el estado de las autonomías, pero, mucho me temo que lo van a consolidar desde el momento que los doce diputados que han conseguido escaños en el Parlamento Andaluz perciban su inclusión en la nómina de la Comunidad Andaluza, con sus pagas extraordinarias.