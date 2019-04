Felices pascuas electorales

Estimados y apreciados lectores, a nivel espiritual como de antaño se decía felices Pascuas de Resurrección, ya que a nivel político, tras una mortificante Semana Santa que han tenido algunos políticos, quienes han arrimado el hombro con algo más que pasión corporal, es para que al día de la fecha, no sé si hubiesen mérito suficiente para obtener escaño vacante en algún hemiciclo, pero de lo que estoy seguro, que se han hecho acreedores de todas las indulgencias plenarias, sino antes, o les preguntaría al canónigo penitenciario de propia situación interna, para poder alcanzar con exactitud vaticana la divina santidad, y de ser así, espero más bien tarde.

Pero esto, sí que no lo sabremos hasta que nuestra pertrecha alma descanse en la vida Eterna a millones de años en ese agujero negro del Cosmos.

La cuestión, siguiendo un lenguaje metafórico e irónico, es no equivocarnos cuando vayamos a ejercer la loable y plausible acción de introducir el trocito de papel, que tiene un coste elevado, un voto, en una urna el próximo domingo de Pascua, porque últimamente le han dado por insertar en los pasos de Misterio demasiados personajes secundarios y no todos están en la línea de la Divina redención social. No todos son San Juan Evangelista, Santa Marta, María Magdalena, María de la Cleofás, María de Salomé, José Arimatea, Nicodemo, Verónica, Simón de Cirene, etcétera; sino que más bien, están en primera línea Herodes, Poncio Pilato, Caifás, Barrabás, y sobre todo Judas Iscariote, de este lo hay en abundancia ante la crisis de valores éticos.

Lo esencial, sería elegir a aquellos que sean verdaderos servidores, que nos garanticen como en "La Saeta" de Antonio Machado, quitarles los clavos de la crucifixión por considerar que fue un proceso jurídico cubierto de irregularidades, y que hagan como el actual Santo Padre este pasado Jueves Santo que lavó los pies de 12 reclusos, sin necesidad que cuando se encuentren nombrados en el Diario Oficial y hayan prestado el solemne juramento, por tanto investidos de la autoridad no se dejen endiosar por el súper ego del poder y desnaturalicen, una vez más, los auténticos y verdaderos sentires democráticos de nuestra Constitución Española de 1978.

En fin, estaremos atentos, porque tras lo acontecido en París, están con la idea de desnaturalizar nuestras catedrales, templos de culto y convertirlas en museos.

Paz y Bien.