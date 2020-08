El pabellón Juan Goytisolo se desmantela. También conocido como sala o centro cultural es, era, un cajón metálico que habitaba en tierra de nadie en el puerto de Almería, un poco más allá del edificio de administración y los aparcamientos. Probablemente ya no quede nada por lo que poco importa donde está o estaba, en uno o dos meses nadie se acordará de esa estructura temporal en una de cuyas caras, la que daba a poniente, había una fotografía grandiosa de la Chanca-Pescadería, una fotografía que hacía bien de fondo en las fotos hechas con el móvil, yo me hice alguna que debo tener por ahí. Este pabellón o sala cultural se inauguró aproximadamente en 2008 y el primer acto o evento como tal después de la inauguración lo hice yo, presentado una novela, la única. Pronto me di cuenta que era una concesión más, una foto, un mural para que quede bonito, una caja para conceder espacios efímeros a los vecinos de la Chanca, concesiones para hacer bonito como la foto, lo que queda es el recuerdo de la foto, el mural, el paisaje, la postal. La Chanca-pescadería es un barrio que suena en los ecos de literatos, fotógrafos y callejeros, yo a veces voy por allí y paso raudo y veo que la foto es muy bonita pero el barrio sigue siendo lo mismo de antes, lo que fue y lo que será porque aparte de para fotos o libros, no le interesa a nadie lo más mínimo, les interesa el libro, les interesa la foto, pero no el sitio. El sitio doce años después languidece en las mismas gentes y calles sórdidas. Ahora tiene casi terminado un edificio futurista con escamas de pez metálicas en lo que antes era la casa del mar. El edificio nunca empieza a brillar y cuelgan cables, papeleos ignotos, gestiones tristes de fachada muerta después de años de carteles de principio de obra y fin de obra nunca. En el pabellón o sala cultural Juan Goytisolo se hacían ensayos, eventos, espectáculos, en ese reducto, como la calle, donde creo que había fotos enmarcadas en las paredes, donde se hacían actos, manifestaciones. Tampoco está Juan Goytisolo, murió con triste artículo de El País. A doble página se anunciaba el proyecto puerto-ciudad pero el puerto aún es un rio de tránsito, un lugar inhóspito donde a veces llega algún barco militar o réplica que entonces atrae a los ciudadanos. Y luego nada, prefieren la ciudad al puerto, que ahora tiene más espacio libre para que la gente haga en otro sitio las fotos. ro