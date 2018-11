Futuro incierto

Faltan pocos días para que los andaluces depositemos una papeleta en las urnas que será decisiva para lo que nos espera en los próximos años. Pero tal y como están las cosas no parce que lo hagamos con la esperanza de conseguir la formación de un gobierno que, más o menos, nos satisfaga. Los partidos que se presentan con posibilidades de obtener representación parlamentaria están más pendientes de sus intereses partidistas que del futuro de Andalucía. Y el ambiente que se respira es de pesimismo ante un futuro inmediato inestable. Por parte de la derecha ni el Partido Popular ni Ciudadanos, aunque lo digan, aspiran a obtener la mayoría de votos, cada uno por separado, para gobernar en Andalucía. La realidad es que ambos compiten en el mismo campo y sus líderes nacionales han aterrizado en Andalucía para medirse las fuerzas de cara al futuro. El PP expectante ante un retroceso evidente y Ciudadanos dispuesto a dar el "sorpasso". Suponiendo que, salvando las diferencias, juntos obtuvieran más escaños que el PSOE, dudo mucho que superasen en votos a la izquierda. Un gobierno formado por ambos partidos parece poco probable. En cuanto a la izquierda, todos los pronósticos indican que el PSOE será el partido más votado pero no alcanzará una mayoría suficiente para formar un gobierno en solitario. Mucho menos lo conseguirá la coalición que se ha formado en torno a Podemos. En tales circunstancias los pactos serán imprescindibles para que en Andalucía se constituya un gobierno que garantice cierta seguridad. Pero si atendemos a lo que ofrecen los dirigentes políticos en sus declaraciones, la situación no puede ser más desoladora. Nadie quiere cuentas con nadie y, menos aún con el PSOE, al que todos manifiestan que no darán su apoyo, que es una manera de reconocer que será el partido vencedor al que hay que combatir sin mayores contemplaciones. Teresa Rodríguez ha aseverado que no pactará con Susana Díaz ni muerta. Juan Marín pinta poco y su partido, a la caza del voto de derechas, promete no repetir la experiencia de pactar con la izquierda. Y Juan Manuel Moreno ha firmado un acta notarial en un alarde de capitanear la batalla contra el PSOE. Las posiciones extremas de los políticos que se presentan a las elecciones no se corresponden con el sentir moderado de la mayoría de ciudadanos a los que pretenden representar, y lo que en esta campaña nos están ofreciendo es un futuro desgobierno que no nos merecemos.