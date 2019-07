Guerra en las ondas

Pepa la de las tejas verdes. Pepa la simpática que ameniza, amenizaba, ame-nizó las ondas de los sábados y los domingos por la mañana haciendo que no fuesen un día cualquiera. A partir de ahora serán un día vulgar, un día sin Pepa. Pepa se va a las mañanas de Rne. Hablamos de Pepa Fernández, que coge su fusil y se va a la guerra de las mañanas radiofónicas. Ya nunca más nos despertará con su despertador clásico. Jamás un programa de radio de contenidos genéricos había empezado con música clásica. Nunca más habrá poesía de la vida y sí la hay, nunca será lo mismo sin Pepa. Pepa se va a esa franja donde todo son cuchilladas, obuses, trincheras, tanques, gas mostaza y bayonetas. Radio Nacional, no sabemos por qué, quiere aprovechar que Carlos Herrera se va, o medio se va. A partir de septiembre comparte la ma-ñana con Pilar García Muñiz, que nadie sabe quién es. Carlos Herrera, el madrugador, el plusmarquista de las ondas, se ha cansado de madrugar. Pla-neando un adiós por fascículos, quedamos a la espera de descubrir lo desco-nocido. Septiembre es ese mes en el que todo cambia y todo vuelve, se aca-ban los atascos en lugares veraniegos, la marabunta de personas bronceadas y vuelve la rutina renovada. Pepa se las tiene que ver con ese magazine de diario donde sólo se hablan de dos cosas, de política y de los políticos. Al principio, la homilía, luego, el parte, después los tertulianos invariablemente diciendo como debía ser el mundo para que este mundo sea el mejor de los posibles, al mismo tiempo que el mundo es el peor de los posibles, tertulia-nos fumando su puro teórico e invisible, hablando sin respirar y cansando a la pobre Pepa. Cuál será tu estilo, Pepa, sin tantos y tantos y buenos colabo-radores. A partir de septiembre, a fichar en el redil del tam-tam de la actua-lidad, es decir, la política. Tendrás que darle duro a la ideología. Que vas a ser neutral, que no vas a ser radical, que no te vas a meter en ningún jardín. Que te lo crees tú, Pepa, porque si ese es tu plan no vas a durar ni una tertu-lia. Y a donde irás después si no saltas por el aro de la radio televisión pú-blica. Share o no share, esa es la cuestión. Tú que eras la reina de los findes, a ver como te las apañas en la arena de la semana. Si no hay click, no hay deje, no hay sello, no habrá nada. Olvídate de querer ser ecuánime y toleran-te cuando venga la aviación a bombardearte. Señor, sí, señor.