Idus de Valdemoro

Valdemoro, municipio del sur de Madrid, en la comarca de La Sagra. Se le concedió el titulo de villa a finales del siglo XIV. La localidad es conocida en toda España porque allí se encuentra el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, centro de formación de los futuros Guardias Civiles. Nuestra democracia comenzó su andadura asediada por un terrible condicionante: el terrorismo de ETA y GRAPO. Los cuerpos de Seguridad del Estado fueron objetivo prioritario de los atentados, como el ejército, empresarios, periodistas, jueces, políticos, funcionarios, intelectuales. Niños. Familias destrozadas por el dolor de perder a sus seres queridos. Vidas robadas. Violencia. Heridas. Mutilación. Un día salías de compras con tu familia a unos grandes almacenes y ya no regresabas a casa. Toda la sociedad española ha soportado su flagelo, su infinita maldad, con dignidad. Nunca el ojo por ojo. Siempre el Estado de Derecho porque como ciudadanos de la Nación española somos una civilización. Con frecuencia olvidamos que dicho termino procede de la palabra latina civis, ciudadano, unida a civil y civilizar, y nos atañe a todos. Como tantos conciudadanos nacidos en los albores de la democracia que consagra la Constitución de 1978, fui creciendo, haciéndome adulta, con la siniestra sombra de los terroristas siempre presente. Nunca en paz. Me explicaron que era el Síndrome del Norte. En Santander, Logroño y Burgos viven muchas personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas en el País Vasco y Navarra. Los padres de Miguel Ángel Blanco tuvieron que llevarse a su hijo del cementerio de Ermua a Galicia, porque no dejaban de destrozar su tumba. Plaza de la Republica Dominicana en Madrid. En todo tiempo y lugar hay gente que se cree con derecho a atropellar por la fuerza los derechos de los demás, hasta el punto de arrebatarles lo más preciado, la vida. Nada lo justifica ni legitima. 4 de marzo, Valdemoro. El ministro de propaganda organizó para su presidente, un acto de destrucción de armas de las organizaciones terroristas. Sin los símbolos nacionales, himno y bandera. Las victimas del terrorismo fueron ninguneadas. Con una apisonadora y tanqueta pintada de gris olvido; tratando de aplastar nuestra dignidad. Un presidente que pacta su investidura, presupuestos, las llaves de las cárceles y lo que sea menester con los herederos del terrorismo. Duerma bien.