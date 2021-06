Con la Iglesia hemos topado

Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo:-Con la iglesia hemos dado, Sancho. No hubo mejor forma de plasmar lo inconveniente de los asuntos eclasiásticos. Pero se hizo y se hizo bien en El Quijote. En el Antiguo Régimen en España el poder e influencia del clero y sus instituciones era muy superior al de cualquier otro grupo social; y a cualquiera atemorizaba el enfrentarse a ellas. Es la Iglesia una de las instituciones más litigadoras de la historia a nivel mundial. Sinceramente, encuentro pocos referentes que más haya despreciado al ser humano, incluso infrigiendo castigos propios del averno, tal y como sucedió en el periodo de la Inquisición Española. Y otros casos que me da hasta vergüenza nombrar. Y aunque en algo han mejorado, mejor que sigas sin cruzarte con ellos. No lo necesitas. Porque si lo haces a modo de crítica, algún susto te llevas, aunque legal fuere.