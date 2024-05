El modelo de colaboración público-privada es una fórmula de éxito que nos permite a las administraciones superar dificultades a corto plazo y poner al servicio de los ciudadanos la experiencia contrastada de profesionales de largo recorrido. En este sentido, quiero dar las gracias a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería por su invitación a participar en un interesante encuentro celebrado días atrás en El Toyo con aproximadamente medio centenar de empresarios y profesionales del sector turístico de Almería. Creo que la colaboración activa entre Ayuntamiento, empresarios y profesionales nos permitirá definir con el máximo acierto el modo de invertir la partida de 200.000 euros que hemos reservado para tal fin, como ya se ha hecho en colaboración con Diputación para los vuelos desde Almería a Dusseldorf y a Madrid. Nuestro objetivo no es otro que atraer a un turismo de calidad, que rompa la estacionalidad y que pueda encontrar en Almería una oferta turística, cultural y deportiva cada vez mejor. Desde el Ayuntamiento queremos que nuestras acciones cuenten con el respaldo y la orientación de los excelentes profesionales del sector turístico de Almería, que han conseguido consolidar un modelo de negocio a pesar de las enormes dificultades que suponen nuestras malas comunicaciones áreas y ferroviarias. Tenemos a nuestro favor la profesionalidad e ilusión de un sector que, en sintonía constante con las diferentes administraciones, está en disposición de seguir trabajando para consolidar posiciones y avanzar en la captación de mercados. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para atraer y fidelizar a nuevos visitantes, tanto en materia de digitalización como de turismo azul, de grandes eventos deportivos y culturales durante todo el año, así como seguiremos desarrollando el plan del actualización de los museos municipales. Seguiremos insistiendo en nuestra apuesta por El Toyo como referencia del turismo deportivo durante todo el año y por la unificación de la imagen de los chiringuitos de playa. Del mismo modo, todos coincidimos en la inconveniencia de implantar la tasa turística en Almería, una medida que por el momento no contempla el Ayuntamiento dado que aquí no existe el problema de masificación que puede darse en otras ciudades. En Almería, lo inteligente es seguir trabajando para atraer gente, no para disuadirla.