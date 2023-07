El bicarbonato y el limón se usaban hace años –juntos o por separado- para limpiezas, arreglos estomacales, refrescos…Si a un zumo de limón con agua y azúcar añadimos bicarbonato tenemos un refresco con burbujas. De hecho, las gaseosillas El Tigre son eso: bicarbonato, sacarina y ácido cítrico. Las aplicaciones medicinales del bicarbonato no se limitan a la lucha contra los ardores; ya comenté aquí un anuncio antiguo que decía que era bueno para la diabetes, el reuma y la gota. Es “algo” exagerado, pero acabo de enterarme de que algunos ciclistas lo toman para retrasar la fatiga. Al parecer lo ha puesto de moda el equipo Jumbo Visma. A este paso lo meten en la lista de sustancias dopantes.

El limón, aparte de sus propiedades limpiadoras (con sal, para el mármol o las tripas de la matanza), es más propio de esta columna. El granizado de limón sigue siendo el más popular. Antiguamente lo hacían artesanalmente en muchas cafeterías y bares. También la horchata. Esa práctica fue prohibida por motivos de higiene y ahora se hacen con polvillos; al menos a mí me caen mal en el estómago y, desde luego, el color amarillo canario no es el color del zumo natural. El de la heladería Alpino’s sí lo es, hecho por ellos (como sus helados) con todas las garantías higiénicas y con productos de calidad. En el estómago es donde más se nota, ya digo: no tengo que tomar bicarbonato, como me pasa cada vez que caigo en la tentación de tomar granizado industrial. Alpino’s está en la esquina de la plaza de San Pedro con Castelar. Lo conté aquí cuando abrieron en marzo del año pasado, pero no lo comenté a fondo hasta conocer la mayoría de sus productos. Un año y pico después, sus helados me parecen de lo mejorcito que se puede tomar en Almería. Como grasa usan solo nata fresca de calidad (nos asustaríamos si viéramos las grasas que llevan la mayoría de los helados que nos venden: aceites hidrogenados, grasas trans y hasta grasa de pollo). Aunque también hacen helados sin azúcar, sin lactosa y veganos, los helados de alta calidad llevan azúcar; es imprescindible para la textura y el punto de congelación. Si se sustituye por edulcorantes hay que añadir aditivos. En los granizados el azúcar tiene la misma función. Por cierto Pablo, Mónica y Facu hacen también un granizado de café realmente delicioso. Eso sí, con cafeína y azúcar.