Malversación de la Democracia

"¡qué indignidad! Los perdidos, los tunantes, los mentirosos y falsarios quieren reformar el mundo". Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales, primera serie, volumen décimo y último, publicado en 1875: La batalla de Arapiles. Galdós relata el fin de la invasión francesa de España (1808-1814) No tiene límites la pasión napoleónica por dominarnos del Minotauro de Moncloa. Y qué decir de sus pretorianos y corifeos subvencionados. Unas prendas. Pretenden robarnos nuestra Nación, ciudadanía y democracia. Es tan siniestro y vulgar. El alcance de tanta maldad y estupidez depende de lo que los ciudadanos españoles les permitamos que lleguen a lograr. Por eso, debemos dejar los reniegos de sofá, barra de bar y similares. Si queremos gobernarnos con una democracia, tenemos todos que trabajar por nuestras libertades e instituciones. Basta de sectarismo y envidia. La libertad y prosperidad no son posibles sin educación, esfuerzo y respeto por nuestra Nación. Todos los tiranos que han sido y son, carecen de originalidad. Olvidan que siempre hay una corriente del Tíber para todos los Dolabela del mundo. Los animo con entusiasmo a que lean Roma Soy Yo (2022) la primera novela de Santiago Posteguillo sobre Cayo Julio César. Sin justicia quedamos indefensos los ciudadanos ante el poder político. Por eso está acomodando el Código Penal a sus intereses y ambiciones elefantiásicas. El método no por trillado deja de ser eficaz a los tiranos. Diccionario panhispánico del español jurídico, derecho penal. Sedición es "Alzamiento público y tumultuario para impedir a la autoridad o a funcionario público, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o la ejecución de actos" (Código Penal, art. 544. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) Malversación es "Conducta delictiva que lleva a cabo la autoridad o el funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, realiza una administración desleal del patrimonio público o se apropia indebidamente de objetos que forman parte de dicho patrimonio" (CP, art. 432 y sigs.) La tiranía se define como "Forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él". Jovellanos define claramente que es la libertad: "El estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría".