6: Marmitaco

Hay una discusión entre cántabros y vascones sobre la autoría del marmitaco, que dura ya varias décadas. Es hora de que una investigación seria ponga los puntos sobre las íes y desvele la importante aportación almeriense a este plato de pescadores, tan popular que existen muchos guisos parecidos por todo el litoral español. No tienen más que consultar el magnífico libro "Ranchos de abordo" publicado por el FROM en 1993.

Encontramos un dato clave en el blog "enciclopediadegastronomia.es" (premio Cunqueiro a la mejor web de gastronomía de España). En él, Pablo Iglesias dice: "tuve la suerte de probar uno de estos guisos en un palangrero que zarpaba a las cuatro de la mañana (…) llevaba un pescador que hacía estas calderetas con patatas, bonito, pimiento verde, zanahoria, cebolla, ajo, 1 latita de tomate, 1 vaso de fino de Jerez y 1 hoja de laurel; luego llegó la tele y Karlos Arguiñano dijo que había que poner pimientos choriceros y coñac, y ya la liamos".

¿Cómo se le ocurrió ese cambio a Arguiñano? Hagamos un poco de historia. Cuando el popular cocinero empezaba sus programas (años 90), venían todos los otoños a Almería una flotilla de pesqueros vascos a hacer la costera del bonito. Mucha gente iba a verlos amarrados en el muelle. A pesar del mosqueo inicial de los pescadores almerienses, al final confraternizaron y se tomaron sus vinos por La Chanca-Pescadería. Lógicamente tuvieron que tomar las tapas de Los Sobrinos, Al Haud y demás bares del barrio donde suelen poner fideos con pintarroja, pimentón o gurullos, todos ellos parientes del caldo de pimentón o el caldo quemao. Es natural que les gustara ya que tienen un plus de sabor sobre la receta tradicional vasca que he copiado arriba. Al volver a su puerto base lo contaron y decidieron ponerle pimentón a sus marmitacos. Arguiñano, buen observador y enamorado de la cocina popular, detectó la innovación y propuso la carne del pimiento choricero, que es un pimiento seco igual al que usamos en Almería para elaborar el aliño del caldo de pimentón: carne de pimiento seco ablandado, tomate, comino, ajo, perejil, aceite de oliva y sal. Salvo el comino, que no les mola mucho a los vascos, es idéntico el aliño del pimentón de Almería y el del marmitaco actual. Queda demostrado el origen almeriense del marmitaco actual.