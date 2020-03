No entiendo la gente en redes que en el momento más grave de la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial según ha dicho la propia Merkel, su única obsesión sea compartir mensajes miserables contra el Gobierno. Hasta yo he alabado al alcalde de Madrid estos días porque hay que ser una piña con él. Ya hablaremos después. Siento mucha repugnancia del verde vómito y sus voceros. Os ruego que compartáis esto" El texto que acaban ustedes de leer no es mío sino del periodista y amigo Jesús Pozo escrito en Facebook y que, atendiendo su ruego, yo compartí porque estoy completamente de acuerdo con su contenido. Ahora bien, una cosa es que las barbaridades que algunos sueltan en las redes me produzcan repugnancia y otra que me produzcan preocupación. Si conoces a la persona que las emite, o si echas un vistazo a su historial en la misma página donde aparece ese mensaje miserable, verás que no se trata de alguien que haya reaccionado con esa virulencia por culpa de la crisis que estamos padeciendo en España, sino de una persona que utiliza el corona virus para despacharse con insultos contra el Gobierno de la misma manera que lo haría utilizando cualquier pretexto. Ayer mismo vi el siguiente mensaje en facebook: "Duque admite que el gobierno sabía la gravedad desde enero. Y han callado como zorros. Quiero vivir para verlos caer a TODOS". Quien ahora desea que todos caigan, supongo que por no haber implantado el estado de alarma en enero, es la misma voz que decía por aquellas fechas. "El problema de la suspensión de la feria móvil de Barcelona no es el corona virus, es la delincuencia y el independentismo". Ya nos podemos imaginar lo que habría dicho si en enero se hubieran tomado las medidas que hoy nos tienen encerrados en nuestras casas y están ocasionando a la economía grandes perjuicios. Esta misma persona que quiere vivir para ver caer a todos, no es la primera vez que utiliza la muerte sin escrúpulos para despotricar contra el Gobierno, ya lo hizo ante la proposición de ley para regular el derecho a la eutanasia, manifestándose de esta manera: "Sánchez calma a los jubilados y asegura que la eutanasia sólo será obligatoria para las pensiones máximas". Ante tales expresiones es inútil la réplica ya que no son producto de la situación por la que estamos atravesando sino del odio que les domina. Sería un error pagarle con la misma moneda y provocar un enfrentamiento dialéctico impregnado de basura. Ni caso.