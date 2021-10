El papa Francisco, un cardenal argentino, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, elegido sumo pontífice en el año 2013, ha hecho unas declaraciones que han escandalizado a la derecha. No es que la religión sea un patrimonio de la derecha, en el franquismo había sacerdotes que se autocalificaban curas obreros, combatiendo muy activos contra el régimen fascista. Y hoy podríamos citar al padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, cuya posición se identifica más con los postulados de la izquierda. Pero nadie puede negar que el catolicismo, llamémosle oficial, es una etiqueta que patrimonializa la derecha. Les ha faltado tiempo para arremeter contra el papa Francisco por sus últimas declaraciones. El papa Francisco ha tenido la osadía de pronunciarse a favor de la clase trabajadora, defendiendo el pasado sábado "un salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los elementales bienes de la vida" y "la reducción de la jornada laboral", como medida para facilitar el reparto del trabajo. Solicitó a los países poderosos que cesen las invasiones y las ocupaciones unilaterales. Defendió que todos tengan acceso a las vacunas liberando las patentes. Se mostró contrario a la fabricación de armamentos que dan lugar a los enfrentamientos bélicos. Y se atrevió a pronunciarse a favor del medio ambiente solicitando el cese de la destrucción de "bosques, humedades y montaña", de la contaminación de ríos y mares, y de la intoxicación "de pueblos y alimentos". Si le damos crédito a lo que dicen los evangelios y a lo que se supone que es la doctrina que impartió Jesús de Galilea, que expulsó a los mercaderes del templo, según testimonio de quienes nos relataron sus obras, no parece que estuviese en desacuerdo con las palabras del papa Francisco, si hoy viviera. Por eso, si con el tiempo la figura de Jesús de Galilea ha dado lugar a una doctrina que se conoce como doctrina cristiana, a mi modo de ver, las palabras del papa Francisco se identifican más con el cristianismo, que ese catolicismo decorativo de procesiones y romerías engalanadas, a las que nos tienen acostumbrados los que se las dan de católicos fervorosos. Lo que me cuesta trabajo, es establecer una relación entre el Jesús de Galilea que describen los evangelios y los cofrades de la Hermandad de la Virgen de la Macarena que mantienen a Queipo de Llano enterrado a los pies de la imagen de su patrona ataviada de valiosas joyas.