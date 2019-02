Parque Norman Bethune

El Ayuntamiento de Almería, con nuestro ínclito alcalde a la cabeza, ha rechazado la propuesta de poner el nombre de Norman Bethune al parque construido a la entrada de la ciudad por El Cañarete. Claro, ¡cómo va a poner el nombre de un comunista a ese lugar! Por más insigne que sea el comunista. Ya les colaron en su momento el nombre de Pablo Iglesias y el de Federico García Lorca, que no eran comunistas, pero eran rojos. Sólo faltaría meter a otro ahora, a cuatro meses de las elecciones municipales. En su momento (Diario de Almería, martes, 7-2-2017), propuse que se pusiera ese nombre -ya que no una estatua, un colegio o un hospital, como en China, que eso era pedir demasiado- a una calle, y sugería también otra para La Desbandá. Y en otro artículo (Diario de Almería, martes, 23-10-2018) expliqué, para quien no lo supiera, quién fue Norman Bethune. El sitio sugerido por el grupo municipal de Izquierda Unida me parece el más idóneo, tanto para uno como para otro nombre, pues hay una dramática foto situada en esa zona, en la que se ve a una desesperada multitud de malagueños llegando a Almería tras su huida en aquellos días de febrero de 1937, aterrorizados por la represión que estaban a punto de perpetrar en su ciudad las tropas italianas de Queipo de Llano y Franco. En la foto, Norman Bethune, que había intentado traerse a muchas mujeres y niños en su furgoneta sanitaria, se muestra impotente ante la tragedia: en esos doscientos kilómetros aquellos seres indefensos fueron bombardeados por el crucero Canarias y tiroteados por aviones, quedándose en las cunetas y los campos aledaños a la carretera una enorme cantidad de mujeres, viejos y niños. Fue el mayor crimen de la Guerra Civil. El nombre de Almería quedaría por ello grabado a fuego en la memoria y el corazón de Norman Bethune, que publicó un libro titulado "El crimen de la carretera de Málaga a Almería". No hubo ningún Picasso que lo inmortalizara, aunque sí la protesta de intelectuales y científicos españoles, que emitieron un manifiesto encabezado con la firma de Antonio Machado.

Estos días, como todos los años, dos mil personas marcharán de Málaga a Almería en recuerdo de las víctimas. Hubiera sido magnífico que la ciudad las recibiera en ese parque y se descubriese una placa dándole el nombre de Norman Bethune. Pero no llega a tanto la tolerancia de este ayuntamiento del PP ni de su ínclito alcalde.