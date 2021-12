Lo de Peñafiel

El compañero de prensa escrita que no la haya 'liado' alguna vez por que haya salido publicado algo indebido, que tire la primera piedra, así que vaya por delante mi solidaridad con la persona que debía revisar la famosa página de Jaime Peñafiel en 'La Otra Crónica' del diario El Mundo y que, o bien no lo hizo, o lo hizo mal. Sí, es un topicazo, pero somos humanos. Leo a muchos tuiteros muy indignados, sin duda ciegos por la hiper ideologización de nuestro tiempo, aseverando que el periódico permitió el dislate, que una cosa así no se le puede pasar a un 'medio serio', que los jefes se lo leen todo cada día y bla bla bla. Y no, queridos. Ni el jefe se lo lee todo (¡acabáramos!), ni es tan difícil como puede parecer que algo así de sonrojante suceda. Por desgracia, la figura del 'cierre', como casi todo lo que tiene que ver con un periódico en la actualidad, se ha precarizado a unos niveles inimaginables hace solo unos años, cuando las vacas no eran tan flacas. La 'cagada' es monumental, de acuerdo, pero se me ocurren decenas de explicaciones sencillas y nada conspiranoicas. Es lo que hay.