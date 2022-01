Política exterior(I)

Seel diccionario de la RAE define el término diplomacia como: "Rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. Conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados. Servicio de los Estados en sus relaciones internacionales". En términos coloquiales se refiere a capacidad de disimulo, sagacidad e interesada cortesía. La política exterior no sólo es importante: Es decisiva en todos los ámbitos de la vida de las Naciones. La pandemia del Covid-19 nos lo recuerda cada día, por si acaso lo habíamos olvidado. Y es que en España nuestra política exterior es un desastre. La debacle comenzó de la mano del actual "príncipe de Delcy Rodríguez", cuando era presidente del gobierno. En 2004 impulsó con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la idea de la Alianza de las Civilizaciones, con el apoyo del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. El lanzamiento oficial fue el 14 de julio de 2005. La financiación y sostén político corren principalmente a cargo de España y Turquía. El pasado 10 de noviembre el ministro de exteriores asistió en Ginebra a la inauguración de la oficina de la A. C. Hay que analizar muy bien lo que ha sucedido, y continúa sucediendo, en los 18 años transcurridos. Donde están las alianzas y donde las civilizaciones. Vivimos tiempos muy complicados por la pandemia, que ha acentuado la crisis de civilización que ya vivíamos, consecuencia de hacer del conocimiento algo inútil, cuyo primer efecto es la degradación de las democracias liberales y el avance del totalitarismo comunista de cuño chino-ruso y castro-chavista. Agenda 2030. Evidencia de ello es la situación en Iberoamérica y la amenaza de Putin sobre Ucrania. La represión de las dictaduras de Cuba y Venezuela es brutal. Las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por activistas en Derechos Humanos, como Tamara Sujú, son rotundas. El 20 de enero, el Rey inauguraba la nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sita en la Plaza del Marqués de Salamanca de Madrid, aunque no pusieron su nombre en la placa que lo indica. Detalles de este gobierno de coalición pobresista. España organiza en junio la Cumbre de la Alianza Atlántica, y en el segundo semestre de 2023 asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Para pensar muy detenidamente.