L0 que estoy escribiendo hoy, domingo, aparecerá en el diario el martes próximo, el día que Ramón Tamames será protagonista en el Congreso de los Diputados a merced de Santiago Abascal, que ha tenido el detalle de elegirlo para que se luzca con un discurso para defender la moción de censura presentada por VOX contra el gobierno de Pedro Sánchez. Se sabe de antemano que se trata de una farsa sin mayores consecuencias, puesto que el gobierno permanecerá intacto, una vez acabada la representación. Desde que se supo la noticia de que uno de los personajes más destacados del Partido Comunista durante la dictadura franquista, se había prestado a representar a VOX, su actuación en el escenario de la Cámara Baja se ha convertido en la cuestión más importante en relación con la moción de censura, y lo que crea expectación no es el resultado de la votación, sino la escenificación de la trama. Habiendo dado este paso, Ramón Tamames demuestra, a pecho descubierto, su identificación con la ultraderecha, pero no es el único personaje que, habiendo sido figura destacada de la izquierda, con el paso del tiempo, ha evolucionado hacia posiciones muy conservadoras. Sin llegar a tanto, hay políticos y pensadores influyentes, que en la dictadura se mostraron progresistas y fueron relevantes en la Transición que, con el paso del tiempo, se han caído del caballo. Hubo una época que me interesaba por lo que dijesen o escribiesen personas por las que sentía gran admiración, y cuando ahora me tomo la molestia de leer lo que escriben, es por simple curiosidad, para comprobar la evolución que puede experimentar un sujeto con el paso de los años. Algunos de los que hace medio siglo escribían artículos que me parecían lúcidos y enriquecedores, hoy se limitan a predicar latiguillos, utilizando los cuatro argumentarios que los partidos de la derecha repiten sin cesar contra Pedro Sánchez. Un día arremeten contra un gobierno bolchevique y al siguiente acusan a Pedro Sánchez de pactar con el fantasma de la ETA. La decisión de Ramón Tamames de aceptar la invitación de VOX para ser su candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura que se celebrará el martes, ha despertado gran atención como si de un hecho aislado se tratara, pero no es el único notable que ha cambiado el paso. Estamos en democracia y su derecho tienen. El mismo que tengo yo para expresar la decepción que me producen esos cambios de chaqueta.