Miguel de Cervantes Saavedra no se cansó nunca de advertirnos que la mayor tragedia habita en la realidad de nuestro día a día. La desgracia, la fatalidad, puede ir siempre a peor porque es la oscuridad de nuestra naturaleza desatada. Al mismo tiempo, Cervantes nos recuerda con pasión, sensatez y tenacidad, el valor de la libertad y la responsabilidad de vivir con dignidad. La maldad humana se hace presente en todas sus dimensiones con la pasión de dominio. En el afán por someter física y mentalmente a nuestros semejantes. De ahí que engañar a otros sea el oficio más antiguo del mundo.

Queridos lectores, no, la actividad humana más antigua del mundo no es la que está genéricamente instalada en el imaginario colectivo. Y el infierno es un lugar de este mundo. El ataque terrorista de Hamas contra Israel es muestra de ello. No hay cosmogonías, teogonías, teologías, corrientes filosóficas, ni ideologías políticas que legitimen y justifiquen la barbarie. Asesinato, violación, secuestro, esclavitud y tortura son crímenes. Desde el Neolítico, esta mañana y hasta el final de los tiempos. No hay sobre la tierra especie, ser ni comunidad más temible que la humana. Lo paradójico es que los humanos somos capaces de acciones y obras maravillosas. De crear belleza y dar esperanza donde sólo hay eriales, horror y miedo. Pero cuando nos engañamos sobre nuestra naturaleza y condición se desata la barbarie. Cuando traicionamos el valor de la vida ajena. En el momento en el que como individuos y sociedad, olvidamos la duda razonable para pensar y actuar. Es entonces cuando se impone el mal del que el ser humano ha demostrado ser un creador incansable. Y claro que hay que cuestionar en todas las culturas todo aquello que convierta la vida en un infierno. Lo que está sucediendo en Oriente Próximo forma parte del entramado para el avance del totalitarismo que vivimos. Pensemos en todo lo que viene sucediendo en el mundo desde que se inició la pandemia del Covid-19. Analicemos por qué la izquierda española e iberoamericana ha tomado la misma postura sobre el terrorismo. El Foro de Sao Paulo tiene a Irán como uno de sus principales aliados. Aprendamos de los documentos de la historia. En 1948 se crearon los dos estados. El estado judío y el estado palestino. Resolución 181 y Plan de Partición de Palestina de la ONU. ¿Por qué Israel prosperó y Palestina no?