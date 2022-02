Partiré de la base de que soy mujer, madre, hija, esposa, trabajadora... y que considero que no hay nada que pueda hacer un hombre que no pueda hacer una mujer y viceversa. Afortunadamente, cada vez hay menos piedras en el camino hacia la igualdad, aunque siempre habrá quienes vean desde rocas a chinas. Cada uno tiene su punto de vista, y es totalmente respetable. Si bien les invito a considerar lo innecesario de citar el masculino y el femenino de todas las palabras en un texto. Una tendencia al alza que, para nada enriquece una información. Me atrevería a decir que más bien es junto lo contrario. Y a la Real Academia Española (RAE) me remito: "Salvo que la mención explícita de ambos géneros sea un factor relevante en el mensaje, esos desdoblamientos son innecesarios desde el punto de vista lingüístico. El masculino gramatical "todos" engloba en la referencia a hombres y a mujeres. Y poco más que decir, señoras y señores.