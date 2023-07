Fue por 2013 cuando estuve comentando este mismo tema del “ganar” y el “perder” unas elecciones y sus consecuencias. Las circunstancias ahora son propicias para retomar el tema. Los resultados del día 23 dan pie porque la dispersión que muestran los resultados ensombrece el paisaje. Quiero aclarar qué significa “ganar las elecciones”. ¿Puede subsumirse en el concepto “ganar una votación”? Posiblemente. Pero el caso de las elecciones en nuestro ámbito electoral requiere una matización especial. El concepto general de “ganar una votación” viene a decir que, dado un asunto en torno al cual no hay opinión unánime, decide la mayoría votando. Ejemplo: “¿Mar o montaña”? Se resuelve fácilmente. Pero el caso de las elecciones es distinto. En una democracia representativa deciden los representantes. Son ellos, elegidos directamente por los ciudadanos, los que decidirán quién formará gobierno. Por tanto, gana las elecciones el que tiene votos suficientes entre los representantes. En alguno de mis otros artículos intentaba explicar la diferencia que hay entre tener mayor número de votos entre los ciudadanos, o sea, ganar en la primera votación, y ganar las elecciones. Premisa: “Si ganas las elecciones formas gobierno”. Es suficiente con ganar las elecciones para poder formar gobierno. Pero formar gobierno es condición necesaria para concluir que has ganado las elecciones. Es decir: si no has reunido las condiciones requeridas para formar gobierno, entones no has ganado las elecciones. Le pasaba a Artur Mas, le pasó a Susana Díaz, le pasa a Fernández Vara en Extremadura, y a otros. Ellos no han podido formar gobierno; por tanto, no han ganado las elecciones. Y en estos días el señor Feijóo puede ponerse como se ponga, coreado por González Pons y otros: señores, si ustedes no pueden formar gobierno, no han ganado las elecciones. Si después de ciertas negociaciones tienen los votos suficientes de los representantes y empiezan a gobernar, entonces sí: usted habrá ganado las elecciones. Y lo mismo puede decirse de Pedro Sánchez: ni ha ganado las elecciones ni ha tenido mayoría de voto ciudadano; pero eso no excluye que, con todas las de la ley y reunidos los votos suficientes, pueda terminar ganando las elecciones. En todo caso, señores del PP: el oso no se ha dejado quitar la piel (y la habían vendido).

P.D. El Director me concede una semana de vacaciones. ¿Cómo estarán las cosas cuando vuelva (si es que el director me sigue admitiendo)?