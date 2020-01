Sueños de la razón

Francisco de Goya y Lucientes admiró y aprendió del maestro Diego Velázquez, por eso continuó pintando la verdad sobre la naturaleza y condición humana. Ética, estética y hermenéutica, es decir, filosofía española para el mundo, para contribuir a la dialéctica entre las culturas universales. Metapolitica. Entre la serie de aguafuertes de Goya hay uno titulado "El sueño de la razón produce monstruos" publicado en 1799. Estudiando arte, matemáticas, historia… reflexionando sobre los hechos y las obras, aprendes que la legalidad no va siempre de la mano de la legitimidad. Por eso es tan difícil ser libremente responsables como individuos y contribuir con ello a crear sociedades libres, con honradez intelectual, que actúen con ética pragmática, autocritica argumentada y preparadas construir acuerdos de convivencia política, cuyo resultado mayoritario sea vivir la vida con dignidad. Eso es la Democracia. No importa en que tiempo o lugar geográfico: la vida sin dignidad es esclavitud, es sometimiento y fanatismo. La democracia se creo para poner límites al ejercicio del poder, a la perenne pasión humana por poseer del poder. Ha navegado sin descanso desde la madre Grecia, cuando Pericles y Aspasia en el siglo V a. C. la inventaron, hasta nuestros días. Y es que los antiguos griegos nos enseñan que gobernar debe ser no causar daño ni ser dañados por nadie. Poseer el poder sin límites es otra cosa. Desde el siglo XX lo conocemos como totalitarismo. Los dogmas ideológicos y estéticos que lo sustentan vienen a la greña desde la Revolución Francesa de 1789, pasando por todo el siglo XIX. Durante la II Guerra Mundial desataron un poder de destrucción y fanatización , que no terminó con la contienda. De 1945 a 1989 se impuso la Guerra Fría, y de 1989 a día del hoy, un mundo amoral, hedonista, donde impera la mentira, el desprecio al conocimiento y el "post" colocado delante de todo lo que sirve para poner freno a la maldad humana. Por ejemplo: "posthumanismo", por lo visto somos de otra especie que se llama "posthumana". Otra vez a tropezar con la misma piedra, traicionando vilmente todo aquello que nos hace dignos de llamarnos personas. España, tristemente, corre velozmente en esta carrera del disparate. Corromper la democracia, manipularla a capricho e interés es crear un monstruo, un Minotauro, que fulmine la libertad, el conocimiento y la justicia.