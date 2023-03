Novhe querido utilizar la palabra política en el título porque con toda probabilidad las personas de nuestro tiempo no hacen la asociación entre prejuicio y política y por eso rechazan o descartan cualquier texto que les obligue a hacerlo. No obstante si eres uno de esos/as que han llegado hasta esta línea, querido lector/a, permite que te narre algunas evidencias históricas. Si la perspectiva de la izquierda y la derecha no tienen más de 200 años de historia pretender que todo juicio político se filtre por alguna de ellas las convierte automáticamente en un prejuicio y en una anacronía. La política es una reflexión sin más. No es una reflexión de izquierda o de derecha. Por lo tanto es algo ajeno a los sistemas políticos y a las ideologías o posicionamientos. Rechazar argumentos de la posición opuesta en una reflexión política, tan solo porque son de la oposición, convierte nuestro esfuerzo reflexivo en un prejuicio. La RAE define prejuicio como la "opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal". Y la pregunta que sugiere esto es ¿todos los que tienen reflexiones políticas conocen fielmente la historia de la política o existe la posibilidad de considerarlos ignorantes en esa área de conocimiento? Pondré un ejemplo. Imagine, querido lector/a, que un médico decide tener tres pilares básicos: resfriados, dolor de cabeza e infecciones. Y que le llegue un paciente con dolor de estómago y que ese paciente sea usted. Entonces le receta un tratamiento para el dolor de cabeza. ¿Qué pensaría usted? Por la misma razón la política no se rige solo por la izquierda o la derecha, sino que es algo más profundo y complejo que no ha necesitado de ninguna de estas perspectivas para existir durante toda la historia de la humanidad. Llegamos a este punto, y de cara a los comicios municipales, va siendo hora de plantear una emancipación de los prejuicios de la izquierda y la derecha y de pensar de otra forma, tan solo reflexionado sobre la gestión adecuada de los bienes públicos. Dicho así su voto debe ser el fruto de una reflexión política sin prejuicios, sin bipolaridad, sin códigos binarios que nos envuelven. Quizás ha llegado el momento de superar los prejuicios y de evolucionar políticamente hacia una política más sólida y memos líquida, porque como dije al principio la política solo es una reflexión, nada más.