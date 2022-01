Turismo almeriense y empleo

H ubo una época -la de antes de la primera ola- en que todo el que era alguien en la política almeriense y sus alrededores iba a FITUR. La prensa local venía llena de información sobre nuestros cargos públicos en aquel lugar tan enorme y siempre que les sacaban una foto se estaban riendo de algo. Esta vez es diferente y no porque el turismo no sea importante para la provincia sino porque la situación invita a la prudencia, por el temor a contagiarse y, sobre todo, por la imagen. La primera reacción desde el aislamiento de uno de los miles de confinados sería pensar: fíjate que bien, yo encerrado y este de farra. Llegan elecciones, mejor no arriesgarse.

Eso no impide ser conscientes de la importancia del Turismo. Según un informe de la OIT de hace unos tres años el sector servicios emplea el porcentaje más elevado de fuerza de trabajo en todos los grupos de ingresos y, dentro de este, vaticinaba que, en los próximos años, el empleo en las actividades de alojamiento y hostelería registrará una expansión en todos los grupos de ingreso.

La pandemia y el turismo han tenido mal encaje, pero las restricciones disminuyen y la vuelta a la normalidad y deberíamos prepararnos para ello, pues ese final arrojaría mejores resultados en materia laboral (todos hemos leído y oído las quejas por la falta de trabajadores en Hostelería) si se emprenden iniciativas políticas firmes que impulsen la formalización -frente al empleo sumergidos- la formación, la calidad del empleo y la productividad. ¿Contribuirá la reforma laboral a ello? Ojalá, pero está la cosa tensa con la convalidación del decreto-ley como para preguntarnos nada ahora.

Dejando de pontificar, es bueno ver las cifras. Entre enero y noviembre de 2021 las pernoctaciones relativas a la ocupación hotelera fueron, según datos del INE, más de 3 millones y el 85% de ellas correspondía a residentes en España. Tal vez por ello el sector ha sufrido menos aquí que en zonas de afluencia mayoritaria de turismo extranjero. Así y todo, en el mismo período de 2019 fueron 5,5 millones de pernoctaciones, lo que da idea del sufrimiento del sector durante la pandemia.

Si nos fijamos en las contrataciones -aún siguen las mismas figuras contractuales-en 2021 hubo algo más de 40.000 contratos laborales en hostelería, lejos aún de los más de 63.000 de 2019. La recuperación todavía no ha llegado al sector, que será el último en volver al nivel pre pandemia.