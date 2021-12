El viernes de la semana pasada leo la noticia sobre la aparición de los cuerpos sin vida de una mujer de 40 años y de su hija de 11meses en una vivienda de Liaño de Villaescusa (Cantabria) después de que sus familiares denunciaran su desaparición a la Guardia Civil. Ambas fueron asesinadas por la expareja de la víctima, que tenía orden de alejamiento. No habían pasado 24 horas cuando aparece otra noticia informando que una mujer de 35 años había sido asesinada por su pareja en Torrevieja. Dos asesinatos de violencia machista en una semana, a los pocos días de otro asesinato que tuvo lugar en Sant Joan de les Fonts (Gerona), donde una mujer de 64 años fue matada a tiros por su marido que, acto seguido, se suicidó. Con este último son ya 43 las mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año. Quisiera destacar que las noticias a las que hago referencia las he leído en diferentes periódicos muy escuetas, sin mayores comentarios, como si se trataran de hechos cotidianos. Y no es que hayan sido muy numerosas, pero al menos se han producido manifestaciones de repulsa en las correspondientes localidades. Supongo que la gravedad incuestionable de estos crímenes nadie la pone en duda, pero sí hay quienes consideran que, bajo el punto de vista jurídico, no procede diferenciarlos de cualquier otro atentado que provoque la muerte de un semejante. Me refiero a VOX, el partido de ultraderecha que niega la violencia de género reconocida en el Código Penal. Independientemente de lo que uno pueda pensar, la tipicidad es uno de los elementos constitutivos del delito y se produce cuando determinados hechos dan lugar a crear una figura con singularidad propia. Los asesinatos de 3 mujeres la semana pasada, los 43 a lo largo del presente año, y los 1125 que conocemos desde al año 2003 que se empezaron a contabilizar, todos ellos cometidos por sus maridos, parejas o exparejas, muestran semejanzas suficientes como para poder identificarlos como hechos similares y tipificarlos como delitos de violencia de género. Negarlo supone negar la tipicidad como uno de los elementos constitutivos del delito, algo que para cualquiera que haya estudiado derecho penal es un concepto básico. Cada vez que un representante de VOX con conocimientos jurídicos, que los hay, se pronuncia en contra de la violencia de género como delito tipificado en el Código Penal demuestra ignorancia por no saber, o cinismo sabiéndolo.